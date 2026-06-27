TPHCM tuyên dương 168 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Sáng 27-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc năm 2026, tuyên dương 168 gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Sáng 27-6, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM (phường Tân Mỹ, TPHCM), Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc năm 2026 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 – 28-6-2026).

Dịp này, Hội LHPN TPHCM tuyên dương 168 gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Lê Thị Kim Thu cho biết, trong bối cảnh đời sống hiện đại và thời đại số, việc xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình càng đòi hỏi sự thấu hiểu, sẻ chia và trang bị kỹ năng sống cho các thành viên. Mỗi gia đình hạnh phúc là nền tảng góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Hội LHPN TPHCM, 168 gia đình được tuyên dương đều có nhiều đóng góp trong hoạt động Hội, xây dựng đời sống văn hóa, nuôi dạy con ngoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu được tuyên dương

Trong khuôn khổ ngày hội, Hội LHPN TPHCM tổ chức Hội thi nấu ăn “Khi người đàn ông vào bếp” với chủ đề “Vào bếp bằng cả trái tim”, thu hút hơn 100 đội tham gia. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia trách nhiệm trong gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Các đội tham gia hội thi nấu ăn

Ban tổ chức cũng phát động Hội thi ảnh “Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc”, khuyến khích ghi lại những khoảnh khắc đẹp, câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu chuyên đề “Gia đình hạnh phúc trong thời đại mới” tạo diễn đàn để các gia đình chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mái ấm, thích ứng với những thay đổi của đời sống hiện đại.

Các gia đình và chuyên gia trao đổi chuyên đề “Gia đình hạnh phúc trong thời đại mới”

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