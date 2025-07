“Trái tim” lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường

Trung tâm giao thương sôi động

Mỗi đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, khu thương mại Bình Điền lại bừng lên sức sống mãnh liệt. Với sản lượng luân chuyển khoảng 2.500 tấn hàng hóa và giá trị giao dịch bình quân 130 tỷ đồng/ngày, nơi đây không chỉ là một điểm giao thương nông sản đơn thuần, mà là một “cỗ máy kinh tế” khổng lồ vận hành không ngơi nghỉ. Quan trọng hơn, khu thương mại Bình Điền còn là nơi tạo ra cơ hội việc làm và sinh kế cho hơn 20.000 lao động, từ các thương nhân, người vận chuyển, đến các lao động phụ trợ.

Tọa lạc trên diện tích 65ha, vị trí chiến lược của khu thương mại Bình Điền giúp kết nối trực tiếp vựa nông sản khổng lồ của ĐBSCL với trung tâm tiêu thụ lớn nhất cả nước, tạo thành một hành lang kinh tế hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng nông sản và các ngành dịch vụ liên quan.

Không chỉ đảm bảo lưu thông hàng hóa trơn tru, hệ thống tại khu thương mại Bình Điền còn giúp tối ưu chi phí vận chuyển, rút ngắn hành trình đưa nông sản từ nông dân đến người tiêu dùng đô thị - một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn vùng.

Kiểm soát an toàn thực phẩm

Vượt lên vai trò cung cấp hàng hóa đơn thuần, khu thương mại Bình Điền còn là chốt kiểm soát chất lượng thực phẩm với cơ chế giám sát được thực thi nghiêm ngặt mỗi ngày. Cụ thể, với nguồn thủy hải sản cung ứng chiếm trên 70% thị phần TPHCM, trong đó có nhiều mặt hàng cao cấp, khu chợ này đã thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) - đơn vị chủ quản khu thương mại Bình Điền, cho biết, hàng hóa vào chợ đều được kiểm định kỹ lưỡng, truy xuất rõ nguồn gốc và đặc biệt luôn giữ giá cả ở mức bình ổn, không xảy ra tình trạng “chặt chém”. Để hiện thực hóa điều đó, SATRA đã phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm TPHCM thiết lập trạm kiểm soát chất lượng đặt ngay trong khuôn viên khu thương mại Bình Điền. Khác với cách kiểm tra theo đợt, hệ thống này hoạt động liên tục, giúp ngăn chặn rủi ro từ thực phẩm không đạt chuẩn ngay từ đầu nguồn.

Đối với mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, tất cả đều phải có vòng truy xuất nguồn gốc, mã QR và dấu kiểm định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM. Ngoài ra, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đang từng bước mở rộng truy xuất đối với nhóm rau củ, thủy sản. Song song đó, các tiểu thương tại chợ được tập huấn, hướng dẫn thực hành tốt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khi đưa hàng vào và ra khỏi chợ.

Hướng tới dịch vụ, logistics hiện đại

Không dừng lại ở việc vận hành hiệu quả trong giai đoạn 1, một tầm nhìn xa hơn, bền vững hơn đang từng bước được SATRA hiện thực hóa trong giai đoạn 2, với mục tiêu đưa khu thương mại Bình Điền trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn vùng.

Kế hoạch này không chỉ đơn thuần là mở rộng quy mô, mà còn bao gồm việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng tiên tiến, phát triển các dịch vụ logistics, cùng với việc nâng cấp toàn diện các công trình phụ trợ. Trong đó, đáng chú ý là việc nâng công suất nhà máy xử lý nước thải lên 5.000m3 /ngày đêm. Đây là một bước đi thể hiện rõ nét cam kết mạnh mẽ của SATRA đối với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng một trung tâm thương mại xanh, sạch, vận hành hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, giai đoạn 2 cũng đang đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là các vướng mắc pháp lý liên quan đến thủ tục thuê đất, điều chỉnh quy hoạch và phối hợp giữa các cấp quản lý. Dù vậy, SATRA cho biết, vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu, chủ động làm việc với các sở, ban ngành có liên quan nhằm tháo gỡ từng nút thắt pháp lý.

Chính sự bền bỉ, cầu thị và quyết liệt này đã cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng khu thương mại Bình Điền không chỉ phát triển về quy mô, mà còn tiên phong về chất lượng dịch vụ, trở thành mô hình kiểu mẫu cho các trung tâm thương mại đầu mối tại Việt Nam trong tương lai. Điều này cho thấy, khu thương mại Bình Điền giờ đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, mà còn là biểu tượng cho năng lực tổ chức thị trường quy cũ, là trung tâm điều phối ngành hàng thực phẩm tươi sống và đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực cho hàng chục triệu người dân khu vực phía Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, sự đầu tư bài bản cùng tinh thần tiên phong của SATRA, khu thương mại Bình Điền hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, không ngừng lan tỏa giá trị và đóng góp vào sự phát triển bền vững của TPHCM và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng chính là định hướng cốt lõi mà SATRA đang theo đuổi: xây dựng một nền thương mại không chỉ lớn mạnh về quy mô, mà còn minh bạch, tử tế và bền vững từ gốc.

Vượt khó, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng đầu năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn từ bối cảnh kinh tế - xã hội, áp lực cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã chủ động đề ra các giải pháp ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo duy trì hoạt động tại chợ một cách hiệu quả và an toàn.

Nhờ linh hoạt điều hành, doanh thu dịch vụ tại chợ đạt 51% kế hoạch năm. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa lưu thông tại chợ đầu mối lớn nhất cả nước. Công tác đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tiếp tục được quan tâm. Công ty đã đầu tư Trung tâm giám sát an ninh chợ Bình Điền cùng xe chữa cháy di động, góp phần nâng cao khả năng ứng phó và giữ gìn an toàn cho toàn khu vực. Các dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động kinh doanh của thương nhân được duy trì ổn định. Đáng chú ý, chợ hoa xuân Bình Điền 2025 được tổ chức thành công, không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân mà còn quảng bá hình ảnh thương hiệu Bình Điền và SATRA đến cộng đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, gồm: tổ chức các hội nghị chuyên đề thúc đẩy doanh số tự doanh; xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể chợ Bình Điền; tích cực phối hợp tháo gỡ các khó khăn liên quan đến tiền thuê đất; đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư tại khu chợ; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và giữ vững an ninh trật tự trong khu vực chợ đầu mối lớn nhất TPHCM.

