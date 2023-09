Trấn Thành với tạo hình giống Bác Ba Phi trong Đất rừng phương Nam

Trong poster, hình ảnh của An nổi bật với nụ cười rạng rỡ. Sau lưng cậu bé chính là những người đã đồng hành trên mỗi chặng đường: Út Lục Lâm (Tuấn Trần), má (Hồng Ánh), cha con ông Tiều - bé Xinh (Tiến Luật và bé Bảo Ngọc), thằng Cò (Đỗ Kỳ Phong).

Một vùng trời tối màu sau lưng là để tập trung soi sáng gương mặt cậu bé như muốn nói, sự chăm sóc và hy sinh của các nhân vật khác mang theo kỳ vọng cậu bé sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, như cách đất trời luôn yêu thương che chở con người nơi đây.

Bên cạnh đó, poster chính thức của bộ phim cũng lần đầu tiên hé lộ hình ảnh của Trấn Thành trong tạo hình cụ già Nam bộ với chòm râu và chiếc khăn rằn quen thuộc.

Ngay từ khi công bố những thước phim đầu tiên, những thông tin xung quanh việc Trấn Thành sẽ đảm nhận vai Bác Ba Phi trong phim từng tạo ra làn sóng tranh cãi trái chiều sôi nổi.

Tuy nhiên, suốt quá trình truyền thông cho dự án, ê-kíp sản xuất và nhà phát hành đều chưa một lần hé lộ chi tiết về vai diễn của anh.

Ngoài ra, sự xuất hiện của diễn viên Băng Di trên poster với vẻ ngoài điệu đà, đỏm dáng tương phản với sự chất phác của Trấn Thành, liệu đây có phải là một gợi ý về vai trò của hai nhân vật này trong phim chăng?

Ngoài các nhân vật chính, trên poster còn có một “nhân vật” đặc biệt khác, là: đất, rừng và sông nước phương Nam. Nhà văn Đoàn Giỏi từng miêu tả về vùng đất này trong tiểu thuyết: “Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá”.

Từ những hé lộ thông qua poster hứa hẹn những thước phim tuyệt đẹp về miền đất phương Nam: giàu thiên nhiên, giàu tình người. Đặc biệt là thông điệp: hành trình đi tìm cha của An chính là cầu nối dẫn dắt để ta hướng về mảnh đất và con người phương Nam nghĩa tình, hào sảng.

Trước đó, phía nhà sản xuất cũng đã hé lộ 2 tuyến nhân vật phụ trong phim. Nghệ sĩ Trung Dân - người đảm nhận vai Út Lục Lâm trong bản phim truyền hình sẽ đảm nhận vai ông chủ tiệm cầm đồ Ba Sang.

Một cái tên được ngóng chờ khác là dì Tư Ù - chủ quán rượu đã cưu mang An một thời gian. Dì Tư Ù là người phụ nữ Nam bộ điển hình, nhiệt tình và hào sảng. Không ai đến quán rượu ven sông của dì Tư mà ra về với cái bụng đói. Và dẫu thằng bé An chỉ là một thằng nhỏ cù bất cù bơ vẫn được dì yêu thương và chăm sóc chẳng nghĩ đến lợi ích gì.

Dì Tư Ù của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam được đảm nhận bởi diễn viên Tuyền Mập. Cô chia sẻ: “Vừa nhìn vào bối cảnh, tôi đã tự nói với mình rằng, tôi chính là bà Tư Ù của năm 1920. Đây là lần đầu tiên tôi ‘sướng’ đến như vậy khi đóng phim”.

Đất rừng phương Nam xoay quanh câu chuyện về cậu bé An (Hạo Khang). Sau khi chia tay thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), An và mẹ (Hồng Ánh) bắt đầu hành trình xuôi về phương Nam để tìm cha. Mất mẹ khi bị kẹt giữa đoàn biểu tình, An được Út Lục Lâm (Tuấn Trần) cưu mang, chăm sóc và dạy cậu các ngón nghề để mưu sinh tự lập.

Biến cố ập đến, An lạc mất Út Lục Lâm và một mình trên hành trình tìm cha khó khăn. Cuộc phiêu lưu của An đi qua Nam kỳ lục tỉnh với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và gặp gỡ những con người ấm áp với tình yêu quê hương trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp thế kỉ XX. Đó là cha con ông Tiều (Tiến Luật), bé Xinh (Bảo Ngọc), ông Ba bắt rắn (Công Ninh), thằng Cò (Đỗ Kỳ Phong), Tư Ù (Tuyền Mập)...

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 20-10.