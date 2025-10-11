Trang bị kỹ năng số để "không ai bị bỏ lại phía sau"

Phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, mục đích cốt lõi của phong trào là phổ cập tri thức, trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng các nền tảng số đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Sáng 11-10, UBND TPHCM tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026, được trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu.

Phát động phong trào, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, mục đích cốt lõi của phong trào là phổ cập tri thức, trang bị về kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân. Phong trào đặc biệt chú trọng đến nhóm yếu thế, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng các nền tảng số đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng kết quả của phong trào không chỉ đo lường bằng những con số mà chính là sự thay đổi trong chất lượng sống của người dân. Đó là khi mỗi người cao tuổi có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tương tự, một tiểu thương có thể đưa sản phẩm của mình lên sàn giao dịch điện tử. Học sinh thì có thể dễ dàng tiếp cận kho tri thức vô tận của nhân loại để học tập và sáng tạo.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành sẽ có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng dịch vụ số thiết yếu và được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số trên VNeID.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung phổ biến rộng rãi nền tảng dịch vụ số thiết yếu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM, các ứng dụng quan trọng khác như VNeID, VssID, E-tex, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số. Đồng thời, phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình như gia đình số, đại sứ số, mỗi công dân một danh tính số, đặc biệt là mô hình cà phê sáng trao đổi với người dân phổ biến, cập nhật kỹ năng số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đào tạo, phổ cập kỹ năng mới như trí tuệ nhân tạo trong đời sống, công việc, học tập và dịch vụ công.

Đồng chí kêu gọi người dân thành phố chủ động tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng số để biến quá trình chuyển đổi số thành cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu hưởng ứng phong trào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn kêu gọi phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và huy động người dân tham gia chuyển đổi số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên quyết tâm đi đầu, triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. Trong đó sẽ tham gia vận động người dân trong độ tuổi trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác và an toàn trên môi trường số.

Ngay sau lễ phát động, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM giới thiệu, phổ biến các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM. Các hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức đồng loạt tại 168 xã, phường, đặc khu bởi Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số TPHCM; tặng chữ ký số cho người dân; cập nhật sổ sức khỏe điện tử; cài đặt và tra cứu các ứng dụng thiết yếu như VNeID, VSSID, E-tax.

