Chiều 13-9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ chủ trì h ội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”

Hướng đến nâng cao năng lực số và xây dựng nền tảng tri thức số vững chắc cho một Quốc hội hiện đại, dự kiến chiều 13-9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”.

Hội nghị được tổ chức tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự kiến tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Đây là hội nghị có quy mô lớn, với hơn 750 đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu hội trường Diên Hồng. Bên cạnh đó, hơn 3.000 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến tại 47 điểm cầu trên cả nước. Trong đó, có 33 điểm cầu của các đoàn đại biểu Quốc hội và thường trực HĐND cấp tỉnh, thành phố, cùng 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực.

Với phương thức tổ chức hiện đại, sáng tạo, lần đầu tiên các video chuyên đề ngắn do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện được trình chiếu thay thế báo cáo truyền thống, mở đầu bằng ca khúc về phong trào “Quốc hội số - Kỷ nguyên vươn mình” do AI thể hiện.

Chuỗi video cũng giới thiệu, phân tích, làm rõ khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại; hướng dẫn các đại biểu Quốc hội và công chức thuộc hệ thống Quốc hội sử dụng AI cho nhiệm vụ của mình, hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập suốt đời, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường và giới thiệu ChatGPT.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra nghi thức khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đặc biệt, với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội sẽ ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.

Hội nghị khẳng định thông điệp quan trọng: học tập suốt đời và đổi mới không ngừng chính là phương châm hành động của Quốc hội trong thời đại số.

