Xã Phú Giáo phát động “Bình dân học vụ số”

Sáng 8-10, UBND xã Phú Giáo tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và tập huấn chuyển đổi số năm 2025.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động với mục tiêu tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tiếp cận, học tập và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động và sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tham gia hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo xã Phú Giáo thực hiện nghi thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số"

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Phú Giáo đề nghị các Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt, chủ động “đến từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”; các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công nghệ số trong sinh hoạt, sản xuất.

Người dân và doanh nghiệp địa phương mạnh dạn học, mạnh dạn làm, chung tay thực hiện phương châm “Mỗi người dân là một công dân số – Mỗi hộ gia đình là một đơn vị chuyển đổi số nhỏ”.

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn

Sau lễ phát động, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng được nghe báo cáo viên của VNPT TPHCM hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu hồ sơ, thông tin qua Cổng dịch vụ công, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản.

* Sáng cùng ngày, UBND xã Phú Giáo cũng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân và kỷ niệm 80 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-1945 - 13-10-2025).

CAO SƠN