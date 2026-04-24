Kỷ luật cảnh cáo giáo viên phạt học sinh "dùng kim tiêm chích vào tay"

Ngày 24-4, UBND phường Bến Cát (TPHCM) có báo cáo kết quả xử lý đối với giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra vụ việc giáo viên phạt học sinh dùng kim tiêm chích vào tay

Theo đó, Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức họp, tiến hành bỏ phiếu và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô L.T.M, giáo viên có hành vi phạt học sinh lấy kim tiêm chích vào tay do học sinh nói chuyện riêng trong giờ học.

Cùng với hình thức kỷ luật cảnh cáo, cô L.T.M được yêu cầu tạm ngưng công tác đứng lớp, được phân công phụ trách phòng thiết bị của nhà trường.

Theo biên bản tại cuộc họp, các thành viên hội đồng kỷ luật xác định cô giáo đã vi phạm Điều 5, Thông tư số 3/2026 của Bộ GD-ĐT về quy tắc ứng xử của nhà giáo; điểm đ, khoản 1, Điều 31, Thông tư số 28/2020 của Bộ GD-ĐT về Ban hành điều lệ trường tiểu học.

Tuy nhiên, do cô giáo vi phạm lần đầu, tự giác nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm, đã xin lỗi phụ huynh, đồng thời có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật.

Sau khi xảy ra vụ việc, kết quả xét nghiệm máu của 5 học sinh liên quan vụ việc đều âm tính với bệnh truyền nhiễm, sức khoẻ và tâm lý ổn định, đi học bình thường.

UBND phường Bến Cát yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tiếp tục phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi tình hình sức khoẻ, tâm lý của các học sinh liên quan vụ việc.

Bên cạnh đó, phòng Văn hoá - Xã hội khẩn trương tham mưu UBND phường xem xét xử lý vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với sự việc xảy ra tại đơn vị.

THU TÂM