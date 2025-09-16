Trao 4.000 con gà giống tạo sinh kế cho người khó khăn tại xã Hòa Hội, TPHCM

Sáng 16-9, UBND xã Hòa Hội (TPHCM) cùng đơn vị tài trợ đã trao mô hình sinh kế chăn nuôi gà cho 40 hộ dân là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn.

Trao gà giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi hộ được trao tặng 100 con gà giống đã được tiêm phòng vắc xin đầy đủ và 2 bao thức ăn hỗn hợp. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 212 triệu đồng, do địa phương vận động các doanh nghiệp hỗ trợ. Các hộ còn được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, giúp người dân có thể chăm sóc tốt nhất cho đàn gà, tạo năng suất và giá trị cao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hội Ngô Văn Chính, xã được sáp nhập từ các xã Hòa Hưng, Hòa Bình và Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng còn một số hộ gặp không ít khó khăn, việc hỗ trợ chăn nuôi gà là một trong những giải pháp giúp giảm nghèo bền vững. Hiện chính quyền đang tiếp tục vận động trao nhiều mô hình sinh kế nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội đã vận động trao 1 tấn gạo cho 50 hộ khó khăn. Được biết, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, MTTQ xã đã vận động trao tặng 1.429 phần quà gồm: gạo, các loại nhu yếu phẩm, học bổng và BHYT đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.

ANH LÊ