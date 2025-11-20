Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Trao học bổng và xe đạp đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

SGGPO

Chiều 20-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vũng Tàu, phường Phước Thắng (TPHCM) và Câu lạc bộ "Vì nụ cười trẻ thơ 72" phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các em học sinh được trao học bổng để tiếp thêm nghị lực vượt khó
Tại phường Vũng Tàu, Câu lạc bộ (CLB) "Vì nụ cười trẻ thơ 72" đã trao 20 suất học bổng với tổng trị giá 11 triệu đồng cùng 5 chiếc xe đạp đến học sinh nghèo vượt khó, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo. Tương tự, tại phường Phước Thắng, CLB trao 22 suất học bổng với tổng trị giá 13 triệu đồng. Kinh phí do CLB vận động các nhà hảo tâm tài trợ.

z7244996305332-066d80476cff4eb24b6c9941ee718af8-9579-6198.jpg
Ban Tổ chức trao học bổng đến các em có hoàn cảnh khó khăn
z7244996318329_44209643b51f2715dfbad1196f9f7831.jpg
Ban Tổ chức trao xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Anh Lê Khắc Dũng, Chủ nhiệm CLB "Vì nụ cười trẻ thơ 72" cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn lan tỏa ý nghĩa nhân văn để động viên, tiếp thêm động lực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

KHÁNH CHI

