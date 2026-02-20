Nhiều nước cam kết đóng góp cho nỗ lực gìn giữ hòa bình của Hội đồng Hòa bình về Gaza

Lãnh đạo và quan chức cấp cao tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã đưa ra các cam kết hỗ trợ tài chính và an ninh đáng kể.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình diễn ra tại Mỹ. Ảnh: ANADOLU

Theo Arab News, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đóng góp 10 tỷ USD cho nỗ lực gìn giữ hòa bình của Hội đồng Hòa bình; Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cam kết đóng góp 1,2 tỷ USD; Qatar tuyên bố sẽ đóng góp 1 tỷ USD; Saudi Arabia cũng cam kết đóng góp 1 tỷ USD trong vài năm tới.

Kazakhstan tuyên bố nước này sẵn sàng đóng góp một khoản tiền đáng kể, đồng thời cung cấp lúa mì trong khuôn khổ gói hỗ trợ lương thực. Trong khi đó, Bahrain cho biết nước này sẵn sàng cung cấp hạ tầng và chuyên môn để xây dựng nền tảng dịch vụ chính phủ số hiệu quả cho Gaza. Uzbekistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Morocco có thể hỗ trợ tái thiết các dịch vụ khẩn cấp, y tế, giáo dục và các thiết chế như cảnh sát, hệ thống tư pháp.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết Jakarta sẵn sàng cử ít nhất 8.000 binh sĩ tham gia Lực lượng ổn định quốc tế ở Gaza (ISF). Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania cũng cam kết gửi quân đội tham gia ISF.

Tổng số tiền 17 tỷ USD được cam kết đóng góp, dù rất đáng kể, song chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số ước tính khoảng 70 tỷ USD cần thiết để tái thiết Gaza, dải đất bị tàn phá nặng nề sau hơn 2 năm diễn ra xung đột.

KHÁNH MINH