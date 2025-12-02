Triều cường lên cao, TPHCM triển khai phương án ứng phó

UBND TPHCM vừa chỉ đạo khẩn, yêu cầu toàn bộ các sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai các giải pháp ứng phó quyết liệt, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi triều cường dự báo đạt đỉnh cao nhất trong đợt triều tháng 12 này.

Triều cường lên cao khiến đoạn đường trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Thới An, TPHCM bị ngập. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường tại các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên nhanh và đạt mức cao nhất vào ngày 5-12. Mực nước tại trạm Thủ Dầu Một (Thủ Dầu Một) có thể lên đến 1,75m – 1,76m, và tại trạm Phú An đạt 1,63m – 1,67m, vượt mức báo động 3.

Để chủ động ứng phó, UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) cùng UBND các phường, xã chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ các khu vực xung yếu.

Nhiệm vụ trọng tâm là thường xuyên thông báo diễn biến triều cường đến người dân, đặc biệt tại các vùng trũng thấp. Các đơn vị phải rà soát, kiểm tra và gia cố khẩn cấp hệ thống đê bao, bờ bao, kè, cống ngăn triều bằng vật tư tại chỗ theo phương châm "4 tại chỗ", nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tràn đê gây ngập úng.

Lực lượng chức năng gia cố các điểm xung yếu về triều cường tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Bình Quới, tháng 10-2025

Mọi sự cố phát sinh phải được báo cáo nhanh để tổ chức phối hợp xử lý kịp thời.

Sở Xây dựng cùng các công ty chuyên ngành thoát nước và quản lý hạ tầng có trách nhiệm vận hành tối đa công suất các cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Thanh niên xung phong sẽ được điều động để điều tiết giao thông tại các khu vực ngập úng trọng điểm. Các đơn vị quản lý đường bộ phải lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu tại các tuyến đường ngập để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn cho người dân.

Ngập sâu tại đường Bình Quới trong đợt triều cường tháng 11-2025

UBND cũng đặc biệt lưu ý đến việc phối hợp vận hành liên hồ chứa. Yêu cầu các đơn vị quản lý hồ (như Công ty Thủy điện Trị An) phải căn cứ tình hình thời tiết để điều tiết xả lũ, nhằm tránh tổ hợp bất lợi giữa triều cường đỉnh điểm, mưa lớn và xả lũ, giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt diện rộng cho vùng hạ du.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 trong suốt thời gian triều cường đạt đỉnh để sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

* Ngày 2-12, Sở NN-MT có văn bản gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan về việc chủ động các biện pháp phòng chống, ứng phó đợt triều cường lên cao.

Sở NN-MT đề nghị UBND các phường, xã chủ động tổ chức kiểm tra đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố đê bao, bờ bao xung yếu ngay từ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với các phường, xã ven sông lớn cần nắm chắc diễn biến của triều cường. Khi xảy ra sự cố đê bao, bờ bao, cống ngăn triều, báo cáo cho Sở NN-MT để tổ chức phối hợp xử lý, khắc phục kịp thời.

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm; đồng thời phối hợp với Công an Thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, Sở NN-MT đề nghị các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

Về tình hình đợt triều cường đầu tháng 12-2025, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM thông tin, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại các trạm trên sông Sài Gòn có thể lên cao 1,7m. Cụ thể, mực nước ngày 2-12 tại trạm Phú An là 1,53m và trạm Thủ Dầu Một 1,6m. Ngày 3-12, tại trạm Phú An 1,57m và trạm Thủ Dầu Một 1,64m. Ngày 4-12 tại trạm Phú An là 1,63m và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,64 - 1,7m. Ngày 5-12, triều cường khả năng đạt đỉnh tại trạm Phú An 1,63 - 1,67m và tại trạm Thủ Dầu Một là 1,75 - 1,76m.

THANH HIỀN - MẠNH THẮNG