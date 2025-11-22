TPHCM sắp có mưa lớn, triều cường lên cao

Thời tiết Nam bộ trong hai đến ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Bờ kè Thanh Đa, phường Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 22-11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin trong ngày 22-11 tại Nam bộ mưa có xu hướng tăng, chiều đến tối khả năng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Trong hai đến ba ngày tới, tại Nam bộ áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần, khoảng chiều 24-11 được tăng cường trở lại xuống các tỉnh Bắc bộ, nhiễu động gió Đông trên cao duy trì đến hết ngày 23-11.

Theo đó, thời tiết Nam bộ trong hai đến ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng yếu gián đoạn. Chiều đến tối miền Đông Nam bộ có mưa rào vài nơi, miền Tây Nam bộ duy trì có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, ban đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo, hội tụ gió Đông yếu còn tác động đến khu vực Nam bộ.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, tại TPHCM những ngày qua triều cường cũng ở mức cao. Đỉnh triều cường trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 22-11 (nhằm ngày 3-10 Âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên ở mức 1,68-1,73 m (trên báo động 3 khoảng 0,08-0,13m). Trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,78-1,83 m (cao hơn báo động 3 từ 0,18-0,23 m).

