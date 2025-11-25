TPHCM: Đề phòng triều cường cao, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Ngày 25-11, Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ phát đi bản tin triều cường khu vực sông Sài Gòn. TPHCM cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ báo động 2 sẽ duy trì đến hết ngày 26 đến 27-11, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 trong 5 ngày tới.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam cũng cho biết, trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 24-11 ở cao trình Z=23,09m, thấp hơn 0,5m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,40m). Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, công ty quyết định điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025.

Cụ thể, thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12; lưu lượng xả từ 36-200m3/giây. Tùy thuộc vào diễn biến thời tiết, thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước, lưu lượng về hồ Dầu Tiếng, công ty sẽ điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp. Sau thời gian trên, công ty tiếp tục duy trì dòng chảy sau đập tối thiểu là 36m3/giây. Công ty thông báo đến các địa phương, đơn vị có liên quan cùng người dân ở ven sông Sài Gòn biết để phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra và chủ động trong kế hoạch sản xuất.

TPHCM cần đề phòng ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường cao. Ảnh: MINH HẢI

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần Biển Đông, sở đã có công văn gửi các địa phương, đơn vị liên quan đề nghị các đơn vị chủ động các giải pháp ứng phó, phòng chống. Các sở ngành, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống; chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó khi ATNĐ mạnh lên thành bão.

Các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu… triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển; thường xuyên thông báo cho chủ phương tiện biết diễn biến của ATNĐ và gió mạnh.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM chủ động cắt tỉa nhánh cây xanh; chuẩn bị phương án xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do tác động của ATNĐ.

Đê bao bờ sông Sài Gòn, phường Bình Quới được gia cố. Ảnh: MINH HẢI

Sở Du lịch TPHCM thông báo các đơn vị có tàu chở khách du lịch không tham gia hoạt động trên sông, trên biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, sóng to, gió lớn. Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân chằng chống, gia cố các panô, biển quảng cáo đúng kỹ thuật, đề phòng dông, lốc gây tai nạn; hạn chế tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca nhạc ngoài trời…

MINH HẢI