TPHCM: Mưa có xu hướng giảm, triều cường lên cao trong tháng 12

Ngày 2-12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ phát đi bản tin cảnh báo triều cường cao tại khu vực TPHCM, đồng thời dự báo xu thế thời tiết trong tháng 12 với lượng mưa giảm dần so với tháng trước.

Theo ghi nhận, lúc 7 giờ sáng 2-12, đỉnh triều tại một số trạm đo trên địa bàn đạt mức cao, như sau: trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) ở mức 1,53m, trên báo động 2 là 0,03m; trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,54m, trên báo động 2 là 0,04m; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) ở mức 1,63m, trên báo động 3 là 0,03m.

Dự báo, đỉnh triều cao nhất của đợt này sẽ rơi vào ngày 5 đến 6-12, ở mức: trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,65-1,70m, trên báo động 3 từ 0,05-0,10m; trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,73-1,78m, trên báo động 3 từ 0,13-0,18m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ.

Mưa ở TPHCM đang có xu hướng giảm dần. Ảnh MINH HẢI

Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đặc biệt khi triều cường kết hợp với mưa lớn và gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, có thể ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Về diễn biến thời tiết trong tháng 12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, tổng lượng mưa có xu hướng giảm so với tháng 11, phổ biến từ 5 – 10 ngày mưa trong tháng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-25 độ C.

Dự báo, triều cường ở TPHCM trong tháng 10 Âm lịch ở mức cao. Ảnh:MINH HẢI

Trong tuần đầu tháng, mưa có thể xảy ra cục bộ ở một số nơi, có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh. Các tuần giữa và cuối tháng, mưa giảm dần, phổ biến ở diện vài nơi hoặc không mưa.

Ngoài ra, cần theo dõi sát tình hình áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện thêm 1 – 2 cơn trên Biển Đông trong tháng 12.

MINH HẢI