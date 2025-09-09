Trung tâm ACE: Mô hình trong lĩnh vực sản xuất thông minh

Đời sống công nghệ

Trung tâm ACE được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ứng dụng robot, AI và tự động hóa, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Một góc không gian Trung tâm ACE
Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE (Vietnam Automation Center of Excellence) đã khai trương tại Khu công nghiệp trọng điểm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM). Đây là mô hình đầu tiên tại phía Nam được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiếp cận, thử nghiệm, triển khai các giải pháp tự động hoá và AI vào vận hành thực tế.

Đội ngũ chuyên viên Gradion đang tiến hành chạy thử robot tự động hoá.JPG

Mục tiêu của ACE là trở thành nền tảng kết nối các nhà máy, nhà cung cấp robot và các công ty công nghệ, qua đó thúc đẩy quá trình tự động hóa và chuyển đổi số trong công nghiệp tại Việt Nam. Trung tâm được định vị như một hệ sinh thái mở, giúp kết nối doanh nghiệp với chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp. Từ đó, rút ngắn khoảng cách giữa tầm nhìn chiến lược và năng lực triển khai thực tiễn…

Ông Kiên Nguyễn, Trưởng bộ phận Giải pháp Công nghiệp tại Gradion, đơn vị vận hành trung tâm ACE, chia sẻ: “Đây là cột mốc quan trọng thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc thúc đẩy và hỗ trợ quá trình tự động hoá của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trung tâm ACE là nền tảng tiên phong với hệ sinh thái mở hỗ trợ hành trình phát triển công nghiệp bền vững và là cầu nối giữa nhà máy, nhà cung cấp robot và các đối tác công nghệ để triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến”.

BÌNH LÂM

