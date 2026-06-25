Xã hội

Trước ngày 15-7, hoàn thiện hồ sơ 8 dự án luật, nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

SGGPO

Chiều 25-6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan liên quan về các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vào tháng 8.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận phiên làm việc. Ảnh: CẨM HÀ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận phiên làm việc. Ảnh: CẨM HÀ

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các cơ quan phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ 8 dự án luật, nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15-7.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các công việc và nội dung đã dự kiến trong chương trình kỳ họp.

Các nội dung dự kiến trình gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, trong đó sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cùng với đó là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo.

Các nội dung còn lại gồm: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Nghị quyết số 187/2025/QH15 Luật Dầu khí Nhà Quốc hội Luật Đầu tư Vùng Thủ đô Luật Đất đai (sửa đổi)

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