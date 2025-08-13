Trường học sẵn sàng cho năm học mới

Chưa đầy 2 tuần nữa, năm học 2025-2026 sẽ bắt đầu đối với học sinh mầm non và phổ thông trên cả nước. Thời điểm hiện tại, các trường đang hoàn tất công tác sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, họp tổ chuyên môn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học mới.

Đảm bảo an toàn trường học

Ngày 12-8, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) tổ chức phun thuốc xịt khuẩn, vệ sinh tất cả khu vực hành lang, cầu thang và phòng học. Để chuẩn bị cho năm học mới, trường đã cải tạo khu vực nhà để xe nhằm tăng diện tích sân chơi ngoài trời cho học sinh; trang trí các bức tường bao quanh sân trường để lồng ghép nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa vào sử dụng phòng trưng bày nhạc cụ dân tộc và phòng kỹ năng công dân số.

Giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) chuẩn bị bàn ghế cho năm học mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Hiệu trưởng Đỗ Ngọc Chi, kỹ năng công dân số là một trong các hoạt động giáo dục được đẩy mạnh triển khai trong năm học tới nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh đất nước hội nhập. Song song với việc đảm bảo các yêu cầu về an toàn trường học, nhà trường còn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua đó giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất theo mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tại Trường Mầm non Hoa Lư (phường Sài Gòn, TPHCM), Hiệu trưởng Trần Thị Trang cho biết, từ đầu tháng 8, công tác cải tạo cơ sở vật chất đã được triển khai với nhiều hạng mục như sơn mới cổng trường, cải tạo hàng rào bao quanh khuôn viên trường; bố trí lại khu vực vận động ngoài trời, khu chơi nước; thay mới kệ tủ, góc chơi, tủ nệm gối cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với đơn vị bên ngoài tổ chức cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong mùa mưa bão. Trong tất cả phòng học, giáo viên chủ động cải tạo các góc học tập, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện qua hoạt động “học mà chơi”; bổ sung và làm mới đồ dùng, đồ chơi từ vật liệu tái chế như vỏ hộp sữa, lõi giấy, vải vụn... vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường.

Đối với bậc trung học, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân, TPHCM) Nguyễn Văn Ngãi thông tin, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã sơn mới, thay trần la phông, chống thấm một số phòng học; sửa chữa và nâng cấp đường dây điện, kiểm tra tất cả thiết bị có sử dụng điện trong phòng học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Riêng tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM), dịp hè vừa qua, nhà trường đã cải tạo khu nhà ăn, phòng ngủ bán trú, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, sân tập thể thao cho học sinh; tiến hành sơn mới 30 phòng học; chỉnh trang toàn bộ khu vực vườn trường để tạo không gian học tập thân thiện, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của học sinh.

Đẩy mạnh giáo dục toàn diện

Năm học 2025-2026 là năm học mở đầu chu kỳ thứ hai của việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở bậc phổ thông. Do đó, các yêu cầu về đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học đã đi vào ổn định. Để tạo nền tảng kỹ năng học tập hiệu quả cho học sinh, từ bậc mầm non, các trường tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, phát triển tư duy nghiên cứu khoa học, giúp học sinh hình thành năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác và sáng tạo để đáp ứng yêu cầu học tập ở bậc phổ thông.

Đối với các cấp tiểu học, THCS và THPT, điểm mới của công tác tổ chức dạy học năm nay là yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT. Theo đó, cơ sở giáo dục xây dựng các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và tình hình thực tế tại đơn vị, không thu phí buổi 2 và dạy học tối đa 7 tiết/ngày ở tất cả bậc học. Đại diện các trường cho biết, trước đây trường học được thu phí đối với các hoạt động tăng tiết để chi trả thu nhập cho giáo viên.

Tuy nhiên, theo quy định mới, kinh phí tổ chức dạy học buổi 2 được bố trí từ ngân sách địa phương nên cần có thêm hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, việc giới hạn tối đa 7 tiết/ngày khiến các trường gặp khó trong việc bố trí thời lượng dạy học, nhất là các khối lớp cuối cấp do phải tăng cường tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM) Lâm Hồng Lãm Thúy lưu ý, bắt đầu từ năm học này, việc phê duyệt chương trình nhà trường được chuyển giao từ phòng GD-ĐT quận, huyện (theo mô hình quản lý trước đây) về cho UBND phường, xã. Các địa phương cần lưu ý cơ sở pháp lý, đơn vị phối hợp được cấp giấy phép hoạt động giáo dục hay chưa, đồng thời đánh giá toàn diện chương trình, học liệu, tài liệu được đưa vào giảng dạy trong nhà trường để đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được kết hợp với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). Tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp và đại học đồng loạt tổ chức khai giảng vào sáng 5-9 theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các đại biểu, khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục và đào tạo, nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu; phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

THU TÂM