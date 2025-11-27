Truy tìm tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, tông xe cảnh sát giao thông

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh, truy tìm tài xế xe ô tô 7 chỗ sử dụng biển số giả, chạy quá tốc độ, chống đối Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ngày 27-11, theo đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan truy tìm người điều khiển xe ô tô 7 chỗ có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, gần 9 giờ ngày 23-11, tại Đường tỉnh 816, đoạn qua xã Bình Đức, tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô 7 chỗ chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Lực lượng CSGT sử dụng xe mô tô đặc chủng truy đuổi. Đến một đoạn đường, tài xế đột ngột quay đầu thì cán bộ CSGT áp sát đầu ô tô yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà lái xe húc ngang đầu mô tô khiến xe ngã ra đường, sau đó tăng tốc bỏ chạy.

Hình ảnh ô tô 7 chỗ tông vào xe CSGT đang làm nhiệm vụ

Sau khi bị truy đuổi, tài xế dừng, bỏ lại xe tại một đoạn đường vắng. Hiện lực lượng chức năng đang thu giữ, xác minh chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

QUANG VINH