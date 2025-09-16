T&T Group đề xuất 3 kiến nghị quan trọng tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Chiều 16-9, trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPFS 2025), ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, đã đề xuất nhiều nhóm kiến nghị quan trọng liên quan tới việc phát huy nội lực doanh nghiệp.

Diễn đàn vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân cả nước.

Nội lực là giá trị cốt lõi của khối doanh nghiệp tư nhân

Trình bày tại phiên đối thoại, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group khẳng định: Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi không chỉ để đối thoại mà còn cụ thể hóa những hành động, đề xuất chính sách, hướng tới mục tiêu chung là “Khai phóng tiềm năng – Kiến tạo tương lai Việt”.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng hùng cường và hội nhập toàn diện, Bộ Chính trị đã ban hành “Bộ tứ Nghị quyết trụ cột”.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, đây chính là hành lang chính trị và thể chế mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới để khu vực tư nhân khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Ông Đỗ Vinh Quang nêu nhóm đề xuất tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Đứng trước thời cơ đó, một trong những giá trị cốt lõi nhất để doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng đất nước chính là nội lực. Nội lực vững chắc sẽ giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động, nắm bắt cơ hội, tạo nền tảng để hội nhập, vươn tầm khu vực và thế giới.

Với tư cách là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, suốt hơn 30 năm qua, T&T Group đã phát triển hệ sinh thái đa ngành trải dài trên hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước: tài chính – ngân hàng, năng lượng, bất động sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, thể thao, công thương, logistics, hạ tầng giao thông, cảng biển, và hàng không. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn mang tầm vóc quốc gia và khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

T&T Group đề xuất 3 nhóm kiến nghị quan trọng

Dưới góc độ đại diện doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang đã nêu ra 3 nhóm đề xuất quan trọng để khối kinh tế tư nhân tiếp tục phát huy hơn nữa nội lực.

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận công bằng các nguồn lực, như đất đai, tín dụng, hạ tầng, chính sách thuế phí…; từ đó tạo môi trường kinh doanh ổn định, giảm rủi ro chính sách.

“Khi rào cản được tháo gỡ, doanh nghiệp tư nhân sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn, kể cả những lĩnh vực mới, khó và đòi hỏi công nghệ cao, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế”, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group nêu quan điểm.

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế ưu đãi vốn trung và dài hạn, đặc biệt là những ngành then chốt, có vai trò động lực, đòi hỏi vốn lớn và dài hơi như hàng không, logistics, năng lượng, hạ tầng… Bên cạnh việc tăng cường tín dụng ưu đãi, cần phát triển thị trường vốn lành mạnh, thúc đẩy phát hành trái phiếu doanh nghiệp an toàn, khuyến khích huy động vốn quốc tế và hình thành các quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, quỹ đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp tư nhân đủ sức đầu tư các công trình tầm vóc quốc gia và khu vực.

Quang cảnh Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Thứ ba, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp là mất nhiều thời gian, chi phí trong việc tiếp cận thông tin, làm thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan. Việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các bộ ngành, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cùng với việc mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, doanh nghiệp, tài chính, sẽ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực cho cả Nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, điều này còn nâng cao tính minh bạch, dự báo, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, thuận lợi, gắn với xu thế quản trị số toàn cầu.

“Những kiến nghị trên là tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Và chúng tôi cũng ý thức rằng, để kiến nghị trở thành hiện thực, mỗi doanh nghiệp phải tự nỗ lực, chủ động bồi đắp nội lực và trách nhiệm của mình để có thể khai phóng tiềm năng, vươn mình bứt phá, cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt”, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là một sáng kiến chính sách – đối thoại – hành động quy mô quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Diễn đàn bao gồm các vòng đối thoại cấp địa phương; vòng đối thoại chuyên đề và phiên đối thoại cấp cao với sự tham dự, chủ trì và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.