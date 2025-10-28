T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững

Ngày 28-10-2025, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh danh trong bảng xếp hạng ALPHA 30 - Top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025.

Tập đoàn T&T Group được vinh danh trong bảng xếp hạng ALPHA 30 - Top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025

Đây là lần đầu tiên bảng xếp hạng ALPHA 30 được công bố, nhằm tôn vinh những tập đoàn đầu tư chiến lược tiêu biểu, không chỉ dẫn đầu về quy mô mà còn có vai trò định hình mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy quá trình nâng cấp chất lượng quản trị, tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group cho biết, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang chuyển mình hướng tới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, vai trò của các tập đoàn đầu tư chiến lược ngày càng quan trọng. Việc T&T Group được vinh danh trong Top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn ba thập kỷ không ngừng kiến tạo giá trị và khẳng định vị thế tiên phong của một tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam.

“Giải thưởng ALPHA30 không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực và trách nhiệm để T&T Group tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị, nâng tầm thương hiệu Việt và khẳng định vị thế tập đoàn đầu tư chiến lược hàng đầu khu vực, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang khẳng định.

Ban tổ chức trao chứng nhận Top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược tại sự kiện

T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam hiện nay với vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 200 công ty thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên. T&T Group hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và quốc tế, kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư đa lĩnh vực, cũng là những ngành kinh tế trọng yếu của đất nước, bao gồm: tài chính, đầu tư; bất động sản; năng lượng; logistics và công thương; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp, lâm nghiệp và thể thao. Trong từng lĩnh vực, T&T Group đều ghi dấu ấn bằng những dự án chiến lược quy mô lớn và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Ở lĩnh vực năng lượng, hiện T&T Group đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đầu tư đạt gần 2.900 MW; trong đó đã hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện thành công 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 877MW. Từ nền tảng này, T&T Group tiếp tục bứt phá bằng những dự án tầm vóc quốc gia.

Điển hình như dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 tại Quảng Trị có tổng công suất 1.500 MW, dự kiến vận hành vào năm 2029. Hiện, T&T Group đang đầu tư dự án nhà máy điện gió Savan 1 tại tỉnh Savanakhet, Lào với công suất 495 MW nhập khẩu điện về Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược đầu tư năng lượng “xuyên biên giới”.

Tầm nhìn của T&T Group là trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, top 50 doanh nghiệp hàng đầu châu Á vào năm 2035. Mục tiêu tới 2035 tổng công suất của T&T đạt từ 16-20 GW, chiếm khoảng 10% công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam; đi đầu trong sản xuất các ngành công nghiệp mới và đứng Top 1 Việt Nam về sản xuất pin lưu trữ (BESS) cho ngành năng lượng và viễn thông…

Trong lĩnh vực logistics, hướng đến mục tiêu góp phần tạo nên sự đột phá cho ngành logistics Việt Nam, T&T Group cùng YCH – “ông lớn” logistics hàng đầu Châu Á đang hợp tác triển khai Vietnam SuperPort™ - “siêu cảng” logistics thông minh đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Với quy mô hơn 83ha, tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng đặt tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, thúc đẩy dòng chảy thương mại giữa Việt Nam với khu vực ASEAN - Trung Quốc và các thị trường khác trên thế giới thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển

T&T Group đã và đang đầu tư mạnh vào các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng Quảng Ninh và hướng tới phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay quy mô lớn. Cùng với việc trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không Vietravel Airlines, T&T Group đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn đã được triển khai thành công trên thế giới, góp phần mở rộng mạng lưới giao thương và năng lực hạ tầng quốc gia.

T&T Group ba lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, T&T Group đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới như Total (Pháp); SK, DB, Hanwha, KOSPO, KOGAS (Hàn Quốc); EREX, Marubeni (Nhật Bản); YCH (Singapore), JTA (Qatar), Ramky (Ấn Độ)... nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để cùng đầu tư và phát triển các dự án tầm cỡ, các dự án công nghệ cao góp phần tăng cường vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hơn ba thập kỷ song hành cùng sự phát triển của đất nước, T&T Group không chỉ khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh mà còn là biểu tượng cho bản lĩnh doanh nghiệp Việt thời hội nhập: dám nghĩ, dám làm và dám tiên phong. Danh hiệu ALPHA30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025 chính là sự ghi nhận cho hành trình kiến tạo bền bỉ của T&T Group, một doanh nghiệp Việt mang khát vọng quốc gia, luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.