Sáng 27-12, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công xây dựng các dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, tại xã Đức Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú

Các dự án bao gồm: xây dựng, tôn tạo một số hạng mục tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú; xây dựng nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú; xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú…

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án xây dựng nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các dự án dự kiến được hoàn thành vào cuối quý I-2026.

Các dự án góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng khu lưu niệm có quy mô tương xứng với công lao của Tổng Bí thư Trần Phú cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước; trở thành không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh, điểm đến du lịch ý nghĩa, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghi thức khởi công dự án xây dựng, tôn tạo một số hạng mục tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý nhằm xây dựng khu lưu niệm hoàn chỉnh, đáp ứng các điều kiện để đề nghị Chính phủ công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt; trở thành địa chỉ đỏ tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước...

