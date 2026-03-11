Nhạc sĩ Kpa Ylăng qua đời!

Sau một thời gian điều trị bệnh, nhạc sĩ Kpa Ylăng đã trút hơi thở cuối cùng. Ông qua đời vào chiều 10-3, hưởng thọ 85 tuổi.

Nhạc sĩ Kpa Ylăng tên khai sinh là La Mai Chửng, sinh ngày 17-7-1942, quê ở huyện Đông Xuân, Phú Yên, người dân tộc Ba Na. Ông tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Khóa III Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Kpa Ylăng

Kpa Ylăng say mê âm nhạc từ nhỏ. Sau khi tập kết ra Bắc, ông vào Đoàn Ca Múa Tây Nguyên làm diễn viên. Năm 1962, ông thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam, học đàn Accordéon kèm theo học Lý luận và Sáng tác. Năm 1967, ông cùng Đoàn Ca Múa Giải phóng miền Nam Việt Nam vào mặt trận B2 phục vụ chiến đấu, tham gia biểu diễn và sáng tác tiết mục cho Đoàn, lấy bút danh là Kpa Ylăng.

Năm 1975, Kpa Ylăng công tác tại Đoàn Ca Múa Bông Sen. Năm 1976, chuyển về làm công tác nghiên cứu tại Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật tại TPHCM.

Ông bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1968. Tuy viết không nhiều nhưng phong cách sáng tác của ông độc đáo, phát huy hiệu quả những chất liệu dân ca của các dân tộc ít người vùng Tây Nguyên như Ba Na, Ê Đê, Gia Rai…

Ông còn là một nhà thơ dân tộc, có nhiều bài thơ được in trên báo và phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam như: Mùa rẫy mới, Tiếng đàn đinh goong, Mặt trời, Hát nữa đi em…

Về nghiên cứu, ông là một trong những người đầu tiên tham gia sưu tầm đàn đá Khánh Sơn và đã viết một số tiểu luận: Âm nhạc trong lễ đâm trâu của dân tộc Ba Na Phú Khánh và Nghĩa Bình, Âm nhạc dân gian ở Tây Nguyên.

Kpa Ylăng là nhạc sĩ đầu tiên của dân tộc Ba Na, Chăm. Ông đã dành nhiều thời gian và tâm trí hướng dẫn, thúc đẩy phong trào âm nhạc của nhiều dân tộc thiểu số anh em trên dải đất Tây Nguyên.

Nhạc sĩ Kpa Ylăng đã vinh dự đón nhận: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Nhì và Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; Giải Nhất ca khúc năm 2002 (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và nhiều giải thưởng sáng tác ca khúc, thơ, ảnh của Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam... Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Tang lễ nhạc sĩ Kpa Ylăng được tổ chức tại tư gia số 125/26/1 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, TPHCM. Lễ nhập quan vào lúc 20 giờ ngày 10-3. Lễ động quan lúc 10 giờ ngày 12-3, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên, phường Dĩ An.

THÚY BÌNH