Kiến trúc sư Italy - Việt Nam đối thoại về tái sinh đô thị

Ngày 10-3, sự kiện Ngày thiết kế Italy 2026 diễn ra tại TPHCM, với chủ đề “Tái thiết kế - Tái kiến tạo không gian, vật thể, ý tưởng và các giá trị kết nối”.

Kiến trúc sư Italy - Việt Nam đối thoại tại Ngày thiết kế Italy 2026

Sự kiện quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế và chuyên gia sáng tạo của Italy và Việt Nam, thảo luận về vai trò của thiết kế và kiến trúc trong quá trình chuyển đổi và tái sinh của các đô thị đương đại. Buổi tọa đàm đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu bối cảnh kiến trúc Việt Nam, nơi được hình thành bởi nhiều lớp cắt lịch sử.

Tại TPHCM, Ngày thiết kế Italy 2026 được tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM, phối hợp cùng Thương vụ Italy, với sự hỗ trợ từ các đối tác: AA Corporation, CARA Lighting Solution, RuNam, ELLE Decoration Vietnam, Vudafieri-Saverino Partners.

Không gian diễn ra sự kiện Ngày thiết kế Italy 2026

Tại sự kiện, kiến trúc sư Tiziano Vudafieri - Đại sứ thiết kế Italy tại Việt Nam cho sự kiện lần này cùng kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, mang đến những chia sẻ tập trung vào vai trò của kiến trúc và thiết kế trong các quá trình tái sinh đô thị, đổi mới, tính bền vững và việc phát huy giá trị của các di sản hiện có.

Tiziano Vudafieri cho rằng, Italy từ lâu đã quen với việc “tái thiết kế” và tái sinh các không gian đô thị, trong đó việc tôn trọng quá khứ luôn song hành cùng tinh thần đương đại. Thiết kế luôn được hình thành từ sự giao thoa của nhiều lớp ảnh hưởng văn hóa khác nhau.

Kiến trúc sư Tiziano Vudafieri

Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, các dự án tái thiết kế đô thị cần cân bằng nhiều yếu tố khác nhau để có thể phát triển bền vững.

Ông đề cập đến 7 thách thức quan trọng trong quá trình quy hoạch và thiết kế, bao gồm: lịch sử, không gian, cơ sở hạ tầng, quản lý, con người, các hoạt động đô thị và môi trường. Theo ông, khi những yếu tố này được xem xét một cách hài hòa, thiết kế có thể trở thành công cụ giúp đô thị vượt qua thách thức và phát triển một cách bền vững.

Bà Nguyễn Phan Thùy Dương, Tổng Biên tập Tạp chí ELLE Decoration Vietnam, cho rằng các hoạt động kiến trúc và thiết kế trong các bối cảnh văn hóa khác nhau có thể đáp ứng những thách thức đương đại, trong khi vẫn duy trì sự kết nối ý nghĩa với lịch sử, bản sắc địa phương.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn

Ngày thiết kế Italy 2026 là sáng kiến quốc tế thường niên được thúc đẩy bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy, phối hợp cùng Bộ Văn hóa Italy và các đối tác chủ chốt trong lĩnh vực quốc tế hóa ngành nội thất, thiết kế. Mỗi năm, sáng kiến được tổ chức đồng loạt tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các học viện, chuyên gia sáng tạo để cùng khám phá vai trò văn hóa và xã hội của thiết kế trong xã hội đương đại. Năm 2026 đánh dấu cột mốc năm thứ 10 của sáng kiến này.

TIỂU TÂN