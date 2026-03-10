Lộ diện top 48 thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Ngày 10-3, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 công bố top 48 thí sinh vòng chung kết cùng vương miện cho tân hoa hậu.

Top 48 thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Top 48 thí sinh vào chung kết cuộc thi xuất hiện rạng rỡ, tự tin khoe sắc và sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện.

Sau hôm nay, thí sinh sẽ bước vào các phần thi phụ gồm: Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao… Chung khảo với phần thi Người đẹp Biển, đêm trình diễn Dances of Vietnam diễn ra vào ngày 25-3. Chung kết dự kiến tổ chức vào 29-3.

Các thí sinh ra mắt công chúng

Tại buổi công bố vương miện, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện cùng chiếc vương miện mang tên “Trân Hoa Tứ Quý - The Blooms of Four Seasons”, được chế tác thủ công bởi ông Đặng Thành Lợi, Tổng Giám đốc - Nhà sáng lập Luxury Gold & Diamond.

Vương miện được hoàn thiện sau 2.160 giờ chế tác, lấy cảm hứng từ hình tượng “vườn hoa bốn mùa” rực rỡ - nơi vẻ đẹp Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ kim hoàn hiện đại, kết hợp cùng những biểu tượng văn hóa tinh tế. Tác phẩm được đính kết 3.368 viên đá quý gồm Natural Diamond, Natural Blue Sapphire và Cubic Zirconia, chất liệu vàng 750.

Vương miện đính 3.368 viên đá quý

Hoa đăng quang mang tên “Lạc Diệp”, tôn vinh văn hóa Lạc Việt

Á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng xuất hiện cùng hai tiara dành cho Á hậu 1 và Á hậu 2, hoàn thiện bộ vật phẩm đăng quang cho top 3 của mùa giải năm nay.

Tiara cho á hậu

Trong khuôn khổ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, cuộc thi thiết kế trang phục “Dances of Vietnam” nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng sáng tạo trẻ, thu hút hàng trăm bản phác thảo gửi về.

Ban tổ chức chọn ra 50 thiết kế ấn tượng nhất để cùng các thí sinh trình diễn trong đêm nghệ thuật “Dances of Vietnam”, dự kiến diễn ra vào ngày 25-3. Đây hứa hẹn sẽ là sân khấu tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ thời trang sáng tạo và hiện đại.

Tại sự kiện, NTK Nguyễn Minh Công, giám khảo chuyên môn cuộc thi thiết kế trang phục “Dances of Vietnam” cùng các NTK trẻ đã nhận hoa tri ân từ Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

TIỂU TÂN