Độc đáo chương trình giao lưu “Gagaku & Nhã nhạc - Heritage to the Future”

Màn trình diễn giao lưu hòa tấu “Bato”, tiết mục này đã được trình diễn trong pháp hội Phật giáo năm 752 nhằm chúc mừng việc hoàn thành Đại Phật tại chùa Todaiji (Nara). Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Gagaku Nhật Bản và nhóm nhạc Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TPHCM. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Nhóm nhạc Khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TPHCM biểu diễn hòa tấu "Thập thủ liên hoàn". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại chương trình, khán giả được giới thiệu đôi nét về Gagaku - âm nhạc cung đình Nhật Bản, được UNESCO vinh danh là Di sản phi vật thể thế giới năm 2009; và Nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam, được UNESCO công nhận là Kiệt tác Di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vào ngày 7-11-2023.

Phó GS-TS Văn Thị Minh Hương trình bày đôi nét về Gagaku – âm nhạc cung đình Nhật Bản. Ảnh: THÚY BÌNH

Việc lựa chọn Nhã nhạc cung đình để giới thiệu đến giới trẻ hai nước được xem là điểm nhấn của chương trình, qua đó làm nổi bật sự tương đồng về di sản lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

NSƯT - TS Nguyễn Thị Hải Phượng giới thiệu Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong đêm diễn, nghệ sĩ hai nước đã lần lượt biểu diễn nhiều tiết mục hòa tấu đặc sắc như: Ichikotsucho netori, Konju, Karyobin, Thập thủ liên hoàn (hay còn gọi là Mười bản Ngự), Phụng Vũ, Chosi, All birds in Osaka, Bato, múa Ryoo... tạo nên không gian giao lưu đậm màu sắc nghệ thuật truyền thống.

Đoàn nghệ sĩ Gagaku Nhật Bản thuộc Dự án Quảng bá Sức hấp dẫn của Âm nhạc Nhật Bản sử dụng các nhạc-khí-hơi biểu diễn tác phẩm “Choshi". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục múa "Ryoo" thuộc thể loại Bugaku (vũ nhạc), là tác phẩm vô cùng nổi tiếng từ xa xưa, nhằm ca ngợi chiến thắng và khích lệ tinh thần binh sĩ. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH