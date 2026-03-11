Độc đáo chương trình giao lưu “Gagaku & Nhã nhạc - Heritage to the Future”

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Gagaku Nhật Bản và nhóm nhạc Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TPHCM. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.
Tại chương trình, khán giả được giới thiệu đôi nét về Gagaku - âm nhạc cung đình Nhật Bản, được UNESCO vinh danh là Di sản phi vật thể thế giới năm 2009; và Nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam, được UNESCO công nhận là Kiệt tác Di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vào ngày 7-11-2023.
Việc lựa chọn Nhã nhạc cung đình để giới thiệu đến giới trẻ hai nước được xem là điểm nhấn của chương trình, qua đó làm nổi bật sự tương đồng về di sản lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Trong đêm diễn, nghệ sĩ hai nước đã lần lượt biểu diễn nhiều tiết mục hòa tấu đặc sắc như: Ichikotsucho netori, Konju, Karyobin, Thập thủ liên hoàn (hay còn gọi là Mười bản Ngự), Phụng Vũ, Chosi, All birds in Osaka, Bato, múa Ryoo... tạo nên không gian giao lưu đậm màu sắc nghệ thuật truyền thống.