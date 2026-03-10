Nghệ nhân - NTK Trung Đinh dệt khát vọng Việt trên tà áo dài lụa

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM 2026, nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh giới thiệu 2 bộ sưu tập mới “Kiếp tằm, vàng son và khát vọng” và “Thành phố vươn mình”, tôn vinh giá trị của nghề dệt lụa truyền thống và quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Nghệ nhân – NTK Trung Đinh và các hoa hậu, á hậu trong BST “Kiếp tằm, vàng son và khát vọng”

Lụa tơ tằm - chất liệu được xem là “quốc bảo” của nghệ thuật dệt may Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho hai bộ sưu tập mới của nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh. Những tà áo dài mềm mại được nhuộm, vẽ thủ công, kể câu chuyện về hành trình của tơ lụa và khát vọng đưa vẻ đẹp Việt Nam vươn xa.

BST “Kiếp tằm, vàng son và khát vọng” sử dụng chất liệu chủ đạo là lụa tơ tằm.

Trung Đinh cho biết, mỗi tà áo dài thướt tha trên nền lụa tơ tằm mang trong mình một hành trình kỳ diệu, được kết tinh từ công sức, tâm huyết của những nghệ nhân đã gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ. Hành trình ấy bắt đầu từ những sợi tơ mảnh mai, qua các công đoạn ươm tơ, dệt lụa công phu để tạo nên những thước lụa thượng hạng.

Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên giá trị đặc biệt của lụa Việt.

Ra mắt Bộ sưu tập “Kiếp tằm, vàng son và khát vọng”

BST “Thành phố vươn mình” được vẽ và nhuộm thủ công trên nền lụa tơ tằm Việt Nam theo phong cách tả thực. Trên từng tà áo dài, các danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc tiêu biểu của TPHCM được thể hiện mềm mại như những bức tranh sống động.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và nghệ thuật thủ công, BST còn góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM - một điểm đến trẻ trung, cởi mở, năng động và giàu bản sắc, truyền cảm hứng cho du khách khám phá thành phố.

“BST dùng chất liệu tơ không dệt nhưng lại ‘dệt’ nên một khát vọng lớn cho nền công nghiệp thời trang Việt Nam, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách như thế nào đi nữa”, NTK Trung Đinh chia sẻ.

Nghệ nhân – NTK Trung Đinh và các thành viên nhóm nhạc Lunas

Các hoa hậu, nam vương trong Bộ sưu tập “Thành phố vươn mình”

TIỂU TÂN