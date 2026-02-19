Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết: Đông Nam bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.

Cụ thể, khu vực Nam bộ từ ngày 20 đến 22-2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Bắc bộ, ngày và đêm 20-2 (ngày mùng 4 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Từ ngày 21 đến 22-2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22-2 (ngày mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 20 đến 22-2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế từ ngày 20 đến 22-2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 20-2 khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa và mưa rào rải rác. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23-26 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 20 đến 22-2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa ngày 20-2 (ngày mùng mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ từ ngày 20 đến 22-2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trên biển, hiện ở trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Ở trạm Côn Đảo có gió giật cấp 7.

Dự báo đêm 19-2 và ngày 20-2 (mùng 3 và 4 Tết) phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 20-2 gió giảm dần, sóng cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,5 - 3,5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cảnh báo, đêm 20-2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,5 - 3,5m, biển động; sau gió giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

