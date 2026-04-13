Từ 'ngân hàng hạnh phúc' đến hành trình phụng sự và lan tỏa ở SHB

Tại SHB, hạnh phúc bắt đầu từ con người - là xuất phát điểm của mọi giá trị, từ sự thấu hiểu trong nội bộ đến tinh thần phụng sự khách hàng và lan tỏa ra xã hội.

SHB là "ngôi nhà thứ hai"

Sáu giờ sáng một ngày thứ bảy tại Hà Nội, bốn cụm sân bóng lớn của Thủ đô đã rộn ràng tiếng cười pha lẫn với tiếng còi và những bước chạy trên sân cỏ.

Đó là khung cảnh của SHB FC Academy, một chương trình thể thao và giáo dục dành riêng cho con em cán bộ nhân viên ngân hàng SHB. Tại đó, hàng trăm cầu thủ nhí từ 6 đến 14 tuổi khoác trên mình bộ đồng phục mang logo ngân hàng, đang mải mê với trái bóng tròn.

Nhìn những bước chạy hồn nhiên ấy, người ta dễ dàng nhận ra một diện mạo rất khác của một định chế tài chính, đó những nỗ lực định nghĩa lại khái niệm về sự gắn kết, bắt đầu từ những nụ cười trẻ thơ.

Chương trình thể thao và giáo dục SHB FC Academy diễn ra vào mỗi cuối tuần. Ảnh: SHB

Đứng bên ngoài sân cỏ, chị Nguyễn Lệ Thùy, một cán bộ đang công tác tại hội sở SHB, lặng lẽ dõi theo con trai. Trong mắt chị, đây không chỉ là một lớp học ngoại khóa đơn thuần mà là một món quà tinh thần mà tổ chức dành cho gia đình chị.

Chị Thùy tâm sự: “Mùa hè này sẽ thật đặc biệt không chỉ với con, mà cả với mẹ nữa. Mẹ tin con sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và chính mẹ cũng học thêm được một điều, đó là yêu thương không cần phải quá lớn lao, chỉ cần đủ chân thành như cách SHB đang làm với những đứa trẻ của mình. Mùa hè của con, cũng là mùa hè hạnh phúc của bố mẹ”.

Khoảnh khắc của mẹ con chị Thùy là minh chứng cho một triết lý mà SHB đã bền bỉ xây dựng suốt hơn ba thập kỷ qua, văn hóa doanh nghiệp không bắt đầu từ những quy trình khô cứng hay các chỉ số, mà bắt đầu từ chính con người.

Văn hóa này một lần nữa được bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB nhấn mạnh tại chương trình "Khởi" của nhà băng vào ngày đầu năm nay.

Theo bà Hà, một tổ chức chỉ có thể tạo ra trải nghiệm tích cực và giá trị bền vững cho thế giới bên ngoài khi bản thân những con người bên trong cảm thấy được thấu hiểu, yêu thương và hạnh phúc. Tại SHB, hạnh phúc giống như một dạng năng lượng tự thân, được nuôi dưỡng từ những việc nhỏ nhất, từ nụ cười của nhân viên mỗi sáng đến những sân chơi như SHB FC Academy.

Ở SHB, ban lãnh đạo không dùng từ “nguồn nhân lực”, một khái niệm mang tính công cụ và thay thế được. Thay vào đó, ngân hàng khẳng định con người là “chủ thể”, là linh hồn của bộ máy vận hành.

Khi con người là chủ thể, họ không chỉ cần được yêu thương mà còn phải được phát triển. Từ đó, ngân hàng đã tạo ra một môi trường làm việc không giới hạn thông qua phương pháp làm việc Agile, giúp người SHB tự chủ, sáng tạo và thích ứng nhanh với thay đổi.

Không gian làm việc tại SHB được đầu tư theo chuẩn quốc tế, từng được Asia Awards Organization vinh danh là "Không gian làm việc xuất sắc nhất châu Á". Kết hợp với các chuỗi đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên sâu, SHB tạo điều kiện để mỗi cá nhân khai mở tư duy, chuyển đổi bản thân và phát huy năng lực.

Người SHB tự chủ, sáng tạo và thích ứng nhanh với thay đổi. Ảnh: SHB

Tất nhiên, văn hóa này không dừng lại ở những niềm vui, mà còn được thử thách khi bão tố cuộc đời ập đến với mỗi cá nhân. Trong thời điểm dịch Covid-19 đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, chồng chị Trịnh Thị H. ở Hà Nam, một lái xe của SHB và là trụ cột gia đình đã qua đời vì đột quỵ.

Giữa lúc tuyệt vọng, cách trở bởi giãn cách xã hội và nỗi lo cơm áo gạo tiền cho hai con nhỏ đè nặng lên đôi vai người công nhân với mức lương 6 triệu đồng, SHB đã xuất hiện như một điểm tựa vững chãi.

Ngân hàng đã tìm mọi cách hỗ trợ, tặng sổ tiết kiệm để mẹ con chị bước tiếp qua cơn hoạn nạn. Chị H. không kìm được nước mắt khi nhắc lại: “Nếu không có số tiền đó, tôi đi làm chắc cũng không đủ nuôi hai con. Tôi sẽ cố gắng nuôi con ăn học trưởng thành và luôn biết ơn mọi người”.

Không dừng lại ở những hỗ trợ kịp thời, tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” còn được SHB cụ thể hóa bằng những chính sách chưa từng có tiền lệ trong ngành, như việc hỗ trợ đặc biệt cho những cán bộ lâu năm mắc bệnh hiểm nghèo với thời gian nghỉ hưởng trợ cấp lên tới 12 tháng.

Hay như trường hợp gia đình anh Cù Thanh T. ở Hưng Yên, sau khi anh mất, ngân hàng đã trực tiếp tới thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Chia sẻ yêu thương để gia đình vơi bớt áp lực tài chính và giúp hai con nhỏ tiếp tục được đến trường.

Những hành động này không chỉ giúp người lao động yên tâm chữa trị, hay ổn định cuộc sống, mà còn là lời khẳng định về một môi trường làm việc lấy tình thân làm gốc rễ. Khi mỗi cá nhân được quan tâm và ghi nhận, tổ chức sẽ hình thành một nội lực bền vững từ bên trong, một thứ tài sản vô hình nhưng quý giá.

Thậm chí, nội lực ấy lại càng thêm bền chặt khi SHB mở rộng vòng tay chăm sóc tới cả hậu phương của nhân viên. Văn hóa ngân hàng không dừng lại ở cánh cửa văn phòng mà lan tỏa tới phụ mẫu, con em của mỗi cán bộ.

Ban lãnh đạo ngân hàng trực tiếp thăm hỏi phụ mẫu cao tuổi của nhân viên trên toàn hệ thống. Ảnh: SHB

Đã thành truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về, ban lãnh đạo ngân hàng lại trực tiếp thăm hỏi phụ mẫu cao tuổi của nhân viên trên toàn hệ thống. Sự trân trọng này đã tạo nên một hệ sinh thái gắn kết, nơi SHB không chỉ xây dựng môi trường làm việc mà còn xây dựng một cộng đồng gắn bó bằng tình cảm sâu sắc.

Tại Ngày hội văn hóa SHB và T&T Group tại Sân vận động Mỹ Đình, hình ảnh "Khối hậu phương gia đình" xuất hiện cuối cùng trong màn diễu hành biểu dương lực lượng đã để lại ấn tượng sâu đậm. Sự hiện diện của những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng bên cạnh nhân viên ngân hàng là lời tri ân chân thành nhất mà SHB gửi tới những người thầm lặng đứng sau thành công của tổ chức.

Bà Lê Bình, một nhà giáo nghỉ hưu và là mẹ của chị Trịnh Thị Ngọc An (SHB Vũng Tàu) đã xúc động đến mức sáng tác một bài ví dặm dành tặng ngân hàng sau khi chứng kiến sự kiện này.

Bà chia sẻ rằng nhìn con gái hạnh phúc khi làm việc tại đây, tình yêu của bà với SHB cũng lớn dần lên theo thời gian. Đó chính là nền tảng để mỗi nhân viên coi SHB là ngôi nhà thứ hai, nơi họ không chỉ làm việc, mà còn được sống và cống hiến hết mình cho những giá trị chung.

Phụng sự từ trái tim

Tại SHB, hạnh phúc sau cánh cửa văn phòng không chỉ dừng lại ở niềm vui riêng của người lao động, mà được len lỏi qua từng phòng ban và được hiện thực hóa thành mỗi nụ cười, mỗi cái bắt tay với khách hàng.

Có một logic tất yếu trong hành trình này, đó là một nhân viên hạnh phúc sẽ tự nhiên tạo ra những khách hàng hạnh phúc. Năng lượng tích cực tích lũy trong tổ chức sẽ được thể hiện ra ngoài và biến thành những điểm chạm với khách hàng.

Mỗi cá nhân hạnh phúc tại SHB sẽ phục vụ bằng sự tận tâm tự thân. Ảnh: SHB

Khi mỗi cá nhân tại SHB đều được nuôi dưỡng bằng sự tử tế, họ sẽ phục vụ bằng sự tận tâm tự thân, thay vì những kịch bản có sẵn. Những giao dịch, hoạt động tài chính vốn khô khan qua tay những cá nhân hạnh phúc, sẽ trở thành sự thấu cảm giữa người với người.

Chính sợi dây cảm xúc xuyên suốt này đã tạo nên những câu chuyện lay động về tinh thần phụng sự tại SHB. Hình ảnh chị Phùng Minh Thư, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng tại Hà Nội, tận tâm hỗ trợ một khách hàng lớn tuổi bị bệnh tim giữa cơn mưa giông sấm sét để hoàn tất giao dịch khẩn cấp, đã trở thành minh chứng cho triết lý “kinh doanh không bằng mọi giá”.

Sự xúc động của vị khách ấy sau đó đã được đúc kết thành một bài thơ tri ân gửi tặng ngân hàng. Đó chính là yếu tố “ngân hàng cảm xúc” (emotional banking), nơi mỗi hành động nhỏ đầy tình người đã xây dựng nên niềm tin vững bền hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.

Chị Bùi Thị Thanh Hiền, một cán bộ nhân sự kỳ cựu tại SHB vẫn nhớ như in khoảnh khắc được một cặp vợ chồng khách hàng mời tham dự bữa tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới của họ. “Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy rất xúc động. Sau nhiều năm đồng hành, khách hàng đã xem tôi như người bạn thân thiết và cho tôi có cơ hội được cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ”, chị Hiền bày tỏ.

Sự tử tế của SHB, sau khi đã lấp đầy trong nội bộ và chạm đến trái tim khách hàng, tiếp tục mở rộng ra cộng đồng xã hội như một dòng chảy tự nhiên. Trách nhiệm xã hội tại SHB không phải là những chiến dịch làm bóng tên tuổi, mà là sự nối dài của chữ “Tâm” từ tổ chức ra xã hội.

Năm nay, SHB dự kiến sẽ nâng tầm dự án “Ngân hàng hạnh phúc” trở thành một nền tảng cộng đồng quy mô lớn. Tại đây, mỗi cá nhân, doanh nghiệp có thể cùng nhau “tích điểm hạnh phúc” khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng và chuyển đổi thành những món quà thiết thực gửi đến đúng người, đúng thời điểm bằng nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ.

Mong muốn lớn nhất của ban lãnh đạo nhà băng này là kết nối các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia vào một hệ sinh thái giàu lòng nhân ái, nơi hạnh phúc được trao nhận và không ngừng sinh sôi.

Trước đó, dự án “Ngân hàng hạnh phúc” của SHB đã để lại những dấu ấn rõ nét khi hiện diện kịp thời tại những “điểm nóng” khó khăn. Thiên tai ập đến, SHB vừa hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp vừa chú trọng vào việc tái thiết. Hàng loạt căn nhà ở kiên cố đã được dựng lên từ đổ nát, những ngôi trường mới khang trang mọc lên giữa vùng cao khó khăn, trẻ em không phải gián đoạn giấc mơ con chữ.

Dự án "Ngân hàng hạnh phúc" của SHB hiện diện kịp thời tại những "điểm nóng" khó khăn. Ảnh: SHB

Đặc biệt, chiến dịch đồng hành cùng các địa phương trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp nhiều gia đình có được chỗ "an cư" đúng nghĩa, họ có thể yên tâm để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Song song đó, mảng giáo dục và y tế cũng được SHB đặc biệt chú trọng. Những suất học bổng dài hạn, những đợt thăm khám sức khỏe miễn phí và trang thiết bị y tế hiện đại được trao tặng đã mở ra cơ hội cho những mảnh đời yếu thế.

Hành trình từ con người đến khách hàng, rồi lan tỏa ra cộng đồng ấy được kết nối chặt chẽ bằng một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: chữ “Tâm”. Toàn bộ hành trình này không chỉ là chiến lược kinh doanh mà là một khát vọng lớn lao về việc kiến tạo một hệ giá trị sống. Ở đó, SHB trở thành một biểu tượng của sự vươn mình, luôn có mặt tại những cột mốc quan trọng của đất nước với tinh thần dân tộc sâu sắc.

SHB dưới sự dẫn dắt tâm huyết của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, đã cho thấy đây không chỉ là một định chế tài chính vững mạnh, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn và tình yêu nước bền bỉ.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, SHB đã triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa mang chủ đề “Hạnh phúc là người Việt Nam”, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người Việt hôm nay.

Điểm nhấn của chiến dịch là bộ quà tặng mang đậm bản sắc văn hóa Việt mang thông điệp truyền cảm hứng yêu nước, kết nối truyền thống và hiện đại, lan tỏa niềm hạnh phúc khi được là một phần của dân tộc anh hùng.

Bên cạnh đó, SHB triển khai nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn cả trực tiếp và trực tuyến như: sáng tạo mẫu áo tự hào, check-in lịch sử, lan tỏa các câu chuyện về niềm tự hào dân tộc, đồng hành cùng các “Trạm khách A80”…

Sự gắn kết này đã được đẩy lên cao trào trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Anh Nguyễn Huy Hoàng, một cán bộ thuộc Khối marketing và phát triển thương hiệu vẫn nhớ mãi hình ảnh toàn hệ thống SHB cùng đặt tay lên ngực, hát Quốc ca vào đúng ngày 2-9 năm ngoái. Đó là một phần trong chương trình “Hạnh phúc là người Việt Nam”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Người SHB trong chương trình “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Ảnh: SHB

Nhớ lại khoảnh khắc này, anh đã xúc động: “Giây phút ấy mang đến cho tôi niềm tự hào dân tộc và hạnh phúc khi được hòa mình trong tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu đất nước cùng đại gia đình SHB. Hạnh phúc khi là người Việt Nam, hạnh phúc là người SHB”.

Xuyên suốt 32 năm, hành trình của SHB là minh chứng cho thấy một ngân hàng thành công không chỉ dựa trên tổng tài sản hay lợi nhuận, mà còn dựa trên niềm hạnh phúc mang lại cho con người. SHB không chỉ xây dựng một định chế tài chính, mà đang bền bỉ gieo những hạt giống tử tế vào đời sống.

Toàn bộ hành trình từ con người đến khách hàng và lan ra cộng đồng được kết nối chặt chẽ. SHB không chỉ xây dựng một ngân hàng, mà đang kiến tạo một hệ giá trị sống, nơi sự tử tế là bản sắc và phụng sự là sứ mệnh.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một doanh nghiệp muốn trường tồn không chỉ cần tiềm lực tài chính mà cần một “sức mạnh mềm” từ văn hóa. Văn hóa hạnh phúc tại SHB chính là thứ sức mạnh bền vững đó. Nó biến sự tử tế thành bản năng, biến niềm tin thành tài sản và biến phụng sự thành sứ mệnh thiêng liêng.