"Tuổi trẻ hành động - Tái chế ươm mầm xanh" là tên hội thi nhằm khơi dậy tinh thần nói không với rác thải nhựa, xây dựng công trình thành phố muôn sắc hoa.

Thuyết trình sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế

Ngày 22-11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội thi “Tuổi trẻ hành động - Tái chế ươm mầm xanh”.

Hội thi thu hút 31 đội thi là cán bộ, giáo viên trẻ (dưới 40 tuổi) và đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trên địa bàn phường.

Nhiều sản phẩm sáng tạo, độc đáo, được ban giám khảo đánh giá cao

Tham dự hội thi, các đội thiết kế mô hình trồng hoa từ vật liệu tái chế với nhiều hình thức như chậu hoa treo từ chai nhựa, chậu hoa từ lốp xe cũ hoặc các mô hình xe đạp, xe kéo hoa...

Ban tổ chức ưu tiên các mô hình sử dụng lốp xe cũ, yêu cầu không dùng vật dụng nhựa chưa qua sử dụng.

Các đội thi thuyết trình về sản phẩm

Kết quả, ban tổ chức trao 10 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 khuyến khích. Trong đó, giải nhất được trao cho đội thi của Trường Tiểu học Thắng Nhì và khu phố 33, 34 phường Vũng Tàu.

HẢI BÌNH