Sức sống cơ sở

Tuổi trẻ hành động - Tái chế ươm mầm xanh

SGGPO

"Tuổi trẻ hành động - Tái chế ươm mầm xanh" là tên hội thi nhằm khơi dậy tinh thần nói không với rác thải nhựa, xây dựng công trình thành phố muôn sắc hoa.

Thuyết trình sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế
Thuyết trình sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế

Ngày 22-11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội thi “Tuổi trẻ hành động - Tái chế ươm mầm xanh”.

Hội thi thu hút 31 đội thi là cán bộ, giáo viên trẻ (dưới 40 tuổi) và đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trên địa bàn phường.

z7251204186113_fb1c3f26a5e8cc86af08dbb510d99dd3.jpg
Nhiều sản phẩm sáng tạo, độc đáo, được ban giám khảo đánh giá cao

Tham dự hội thi, các đội thiết kế mô hình trồng hoa từ vật liệu tái chế với nhiều hình thức như chậu hoa treo từ chai nhựa, chậu hoa từ lốp xe cũ hoặc các mô hình xe đạp, xe kéo hoa...

Ban tổ chức ưu tiên các mô hình sử dụng lốp xe cũ, yêu cầu không dùng vật dụng nhựa chưa qua sử dụng.

z7251204199818_c684192eff8c37a4f3734e006eacb1d7.jpg
Các đội thi thuyết trình về sản phẩm

Kết quả, ban tổ chức trao 10 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 khuyến khích. Trong đó, giải nhất được trao cho đội thi của Trường Tiểu học Thắng Nhì và khu phố 33, 34 phường Vũng Tàu.

HẢI BÌNH

Từ khóa

phường Vũng Tàu “Tuổi trẻ hành động - Tái chế ươm mầm xanh” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nói không với rác thải nhựa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn