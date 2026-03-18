Tuyển sinh đại học khối ngành sức khỏe: Nhiều điểm mới về ngành học, tổ hợp xét tuyển

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, các trường đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh với nhiều điểm mới, đáng chú ý là mở thêm ngành học và đa dạng tổ hợp xét tuyển.

Sinh viên ngành Vật lý y khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành

Tính đến nay đã có hơn 10 trường đại học (ĐH) khối ngành sức khỏe đã công bố đề án tuyển sinh. Nhìn chung, các trường đều dùng 2 phương thức xét tuyển là tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngoài ra, nhiều trường sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) như Học viện Quân y, Trường ĐH Dược Hà Nội, Trường ĐH Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Riêng hai trường ĐH Dược Hà Nội có sử dụng phương thức xét bằng điểm học bạ THPT (chỉ xét học bạ học sinh chuyên hoặc kết hợp với điểm SAT - bài thi chuẩn hóa dùng xét tuyển đại học ở Mỹ).

Về tổ hợp xét tuyển, một số trường có điều chỉnh đáng chú ý. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ dự kiến sử dụng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) cho các ngành Y tế công cộng và Tâm lý học. Trường ĐH Y tế công cộng xét các tổ hợp C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn) và C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học) cho bốn ngành gồm Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Sinh viên ngành Răng hàm mặt Trường ĐH Y dược TPHCM trong giờ học thực hành

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM tuyển 2.155 chỉ tiêu, giữ ổn định hai phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy chế của trường, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trường lưu ý, với các tổ hợp có môn tiếng Anh, chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngành Y khoa tuyển nhiều nhất với 830 chỉ tiêu; các ngành khác gồm Dược học 200, Điều dưỡng 400, Răng hàm mặt 115, Y học cổ truyền 100… Mỗi ngành dành 2% chỉ tiêu cho tuyển thẳng và 10% cho lưu học sinh Lào, Campuchia; chỉ tiêu chưa sử dụng sẽ chuyển sang xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, Trường ĐH Y Dược TPHCM dự kiến tuyển 2.700 chỉ tiêu và mở thêm hai ngành mới là Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học định hướng lâm sàng. Ngành Công nghệ dược phẩm lần đầu tuyển sinh với các tổ hợp B00, A00 và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), tập trung đào tạo năng lực nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngành Tâm lý học định hướng lâm sàng xét tuyển tổ hợp môn xã hội, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần trong lĩnh vực y tế.

Thông tin tuyển sinh của một số trường đại học như sau:

Trường

Chỉ tiêu

Phương thức

Tổ hợp xét tuyển

Trường ĐH Y Hà Nội

2.150

- Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

D10 (Toán, Địa, Anh)

Học viện Quân y

Hệ quân sự: 140

Hệ dân sự: 200

- Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (dành riêng hệ quân sự)

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Chưa công bố

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét điểm thi V-SAT

- Xét tuyển thẳng

- Xét tuyển theo hợp đồng hợp tác đào tạo

- Xét thí sinh người nước ngoài

A00 (Toán, Lý, Hóa)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

X06 (Toán, Lý, Tin)

Trường ĐH Y tế Công cộng

950

- Xét tuyển thẳng

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét học bạ

- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hà Nội

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B03 (Toán, Sinh, Văn)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

C01 (Toán, Lý, Văn)

C02 (Toán, Văn, Hóa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

D13 (Văn, Sinh, Anh)

X26 (Toán, Tin, Anh)

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM

2.155

- Xét điểm thi tốt nghiệp

- Xét tuyển thẳng

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B03 (Toán, Văn, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

Năm 2026, khối ngành sức khỏe do Bộ GD-ĐT quy định điểm sàn chung (mức điểm tối thiểu để đăng ký xét tuyển) nhằm đảm bảo đầu vào với ngành nghề quan trọng. Năm 2025, mức điểm sàn của khối ngành này là 17-20,5 với tổ hợp ba môn. Trường lấy điểm chuẩn cao nhất là Học viện Quân y với 30 điểm, tiếp theo là Trường ĐH Y Hà Nội với 28,7 điểm ở ngành Y khoa.

THANH HÙNG