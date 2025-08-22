Bất ngờ điểm chuẩn ngành sức khỏe và sư phạm

Chiều 22-8, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe và sư phạm công bố điểm chuẩn năm 2025 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo công bố, điểm chuẩn các ngành y giảm mạnh, các ngành sư phạm lại tăng.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2025.

Điểm chuẩn năm 2025 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, điểm chuẩn năm nay của trường cao nhất thuộc về ngành Y khoa với 25,55 điểm (giảm 1,02 điểm so với năm 2024).

So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay của trường ở nhiều ngành đều giảm. Năm 2024, điểm chuẩn dao động từ 21,35 – 26,57 điểm thì năm nay điểm chuẩn dao động từ 18 – 25,55 điểm.

Trong đó, nhiều ngành điểm chuẩn giảm mạnh như: ngành Dược học 22 điểm (giảm 3,51 điểm); Dinh dưỡng 18 điểm (giảm 5,20 điểm); Điều dưỡng 19,60 điểm (giảm 3,97 điểm).

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TPHCM từ 17-27,3 điểm. Trong đó, ngành Y khoa có mức trúng tuyển cao nhất với 27,3 điểm.

So với năm ngoái, tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm từ 0,4 – 5,15 điểm. Y khoa là ngành có mức giảm ít nhất. Một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm gồm Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng (ngành có điểm chuẩn giảm mạnh nhất, từ 24,1 năm ngoái xuống còn 19,25 điểm).

Điểm chuẩn năm 2025 của Trường ĐH Y dược TPHCM

Trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) điểm chuẩn từ 19 đến 27,43 điểm, áp dụng với mọi phương thức.

Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Y khoa tăng nhẹ 0,28. Tuy nhiên, các ngành còn lại giảm. Cụ thể, ngành Điều dưỡng điểm chuẩn ở mức 19, thấp hơn năm ngoái 5,49 điểm. Tại trường, điểm chuẩn dao động từ 20-24,5 điểm, giảm từ 1 - 4,26 điểm so với năm ngoái.

Trong khi đó, Trường ĐH Sài Gòn điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 18,43 – 28,98 điểm (năm ngoái điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm).

Trong đó, các ngành sư phạm dẫn đầu và ngành Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 28,98 điểm (tăng 2 điểm so với năm 24), kế đến là các ngành Sư phạm Địa lý 28,55 điểm, Sư phạm Lịch sử 28,39 điểm.

Đối với các ngành không có hệ số môn chính, cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non với 24,20 điểm.

THANH HÙNG