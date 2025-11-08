Hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động

Hơn 50 doanh nghiệp mang đến hàng ngàn vị trí việc làm tại “Ngày hội việc làm – Job Fair 2025” do Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương tổ chức.

Sáng 8-11, Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương tổ chức “Ngày hội việc làm – Job Fair 2025”. Ngày hội thu hút hơn 1.000 sinh viên và người lao động trên địa bàn TPHCM.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại gian hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Bình Dương

Tại ngày hội, có 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển khoảng 1.000 nhân sự có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, ở các vị trí: kỹ thuật, vận hành máy, cắt gọt kim loại, quản trị mạng, điện tử công nghiệp…

Hơn 300 sinh viên vừa tốt nghiệp và người lao động đã được doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp.

Ngày hội không chỉ giúp người lao động tìm việc mà còn giúp sinh viên, học sinh tiếp cận thực tế tuyển dụng, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và tìm cơ hội thực tập trong tương lai.

CAO SƠN