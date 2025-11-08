Hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động

Sáng 8-11, Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương tổ chức “Ngày hội việc làm – Job Fair 2025”. Ngày hội thu hút hơn 1.000 sinh viên và người lao động trên địa bàn TPHCM.
Tại ngày hội, có 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển khoảng 1.000 nhân sự có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, ở các vị trí: kỹ thuật, vận hành máy, cắt gọt kim loại, quản trị mạng, điện tử công nghiệp…
Hơn 300 sinh viên vừa tốt nghiệp và người lao động đã được doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp.
Ngày hội không chỉ giúp người lao động tìm việc mà còn giúp sinh viên, học sinh tiếp cận thực tế tuyển dụng, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và tìm cơ hội thực tập trong tương lai.