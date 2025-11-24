Hành trình 50 năm phát triển giáo dục TPHCM: Tiên phong, đột phá với nhiều mô hình mới

Từ năm 1975 đến nay, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong cả nước về quy mô và chất lượng giáo dục.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong ứng dụng nhiều mô hình mang tính đột phá, ngành GD-ĐT TP kiến tạo, lan tỏa nhiều dấu ấn như chương trình dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ số, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục…

Tiên phong giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Ngay sau năm 1975, ngành giáo dục TPHCM đối mặt với nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên còn mỏng, chương trình đào tạo chưa thống nhất. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo đi trước, thành phố đã từng bước ổn định, xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học đồng bộ. Có thể nói, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khuyến khích sáng tạo, ứng dụng các mô hình giáo dục tiên tiến trong giảng dạy đã tạo dấu ấn, nền tảng vững chắc cho sự nghiệp "trồng người” của TP.

Đến nay, trải qua 50 năm, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong tích hợp công nghệ vào giáo dục, triển khai chương trình giáo dục STEM trên diện rộng; chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; xây dựng "Trường học thông minh, Lớp học thông minh", "Trường học số", "Trường học hạnh phúc"; phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế... Đặc biệt là tầm nhìn “trước 10 năm” của TPHCM trong dạy và học tiếng Anh, tiên phong đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thông qua Đề án 5695 dạy học tiếng Anh tích hợp…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, kết quả trên là minh chứng cho thấy ngành giáo dục TPHCM đã và đang đi đúng hướng, không chỉ dẫn đầu về kinh tế mà còn tiên phong trong giáo dục. Bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, dám đổi mới đã đưa giáo dục TPHCM trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước, là nơi khởi nguồn nhiều mô hình đổi mới, lan tỏa ra các tỉnh, thành khác. 50 năm qua, rất nhiều mô hình giáo dục của TPHCM đã đi rất sát mục tiêu của Nghị quyết 71, Kết luận 91, Quyết định 2371 của Thủ tướng Chính phủ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học như dạy học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ số…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham gia trải nghiệm gian hàng của EMG Education

“Những mô hình tiên phong này thể hiện tầm nhìn xa, chiến lược, nhanh nhạy của lãnh đạo thành phố, sự tham mưu trúng, đúng, dám nghĩ dám làm, dám đột phá của lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh. Cũng theo ông, những mô hình giáo dục tạo dấu ấn thành công trong những năm qua thì tiếp tục nhân rộng hơn. Trong đó, mô hình Đề án 5695 cần được tham khảo nhân rộng để góp phần sớm đưa TPHCM trở thành đơn vị đi đầu trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Là đơn vị đồng hành cùng TPHCM thực hiện Đề án 5695 theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND TPHCM năm 2014 của UBND TPHCM, EMG Education đã mạnh dạn đưa công nghệ số vào giảng dạy tiếng Anh, mở ra môi trường dạy và học tiếng Anh lý tưởng để học sinh rèn luyện và phát huy ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tự tin giao tiếp tiếng Anh như một ngôn ngữ chứ không dừng ở một ngoại ngữ. 10 năm qua, chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh tại các trường phổ thông công lập đã tạo tiền đề, nền tảng để TPHCM đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo yêu cầu đặt ra của Bộ Chính trị thông qua các nghị quyết, kết luận.

Hiện nay, trước những đòi hỏi của ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác dạy và học, EMG Education đang tiếp tục ứng dụng và không ngừng cải tiến trên các nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến như mô hình 3D, phòng thí nghiệm ảo Virtual Experiments, lớp học trên nền tảng Metaverse… đưa vào các tiết học, giúp cho học sinh luôn được tiếp cận với các học liệu và công nghệ giáo dục hiện đại nhất. Điều này không chỉ giúp việc học, thực hành tiếng Anh hiệu quả mà còn trang bị cho học sinh năng lực công dân số để hội nhập toàn cầu.

Học sinh thích thú tìm hiểu các ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại của EMG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD-ĐT thành phố đã có những bước phát triển mới, ghi dấu ấn qua các thành tựu nổi bật. Nổi bật trong đó, ngành GD-ĐT TP đã triển khai rất sớm các chương trình ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế với nhiều mô hình đột phá, tiên phong…

Thực tế trong hành trình đổi mới của giáo dục TPHCM trong 50 năm qua cho thấy Đề án 5695 không chỉ là một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TP. Kết quả của Đề án đã góp phần vào thành tựu chung trong những bước tiến lớn của ngành.

Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 được thiết kế bảo đảm mục tiêu và chuẩn của chương trình giáo dục Việt Nam và chuẩn Pearson Edexcel của Vương quốc Anh cho các bộ môn Toán, tiếng Anh và Khoa học để học sinh đạt được các mục tiêu học tập của cả hai chương trình, có tính kế thừa, liên thông giữa các cấp học từ tiểu học đến THPT.

Chương trình không chỉ chú trọng vào kiến thức mà còn đặt ra các chuẩn đầu ra rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của các chứng chỉ quốc tế uy tín như Pearson Edexcel, PEIC, ACT... chứng minh khả năng ứng dụng ngôn ngữ vào các lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc triển khai Đề án 5695 không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và sẵn sàng hội nhập quốc tế của ngành GD-ĐT TPHCM.

PHƯƠNG CHINH