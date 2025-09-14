Ukraine cần 120 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2026

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này sẽ cần tối thiểu 120 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2026, khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ tư.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: I nterfax

Ông Shmyhal nêu rõ nguồn kinh phí này cần thiết để duy trì phòng tuyến, sản xuất thêm thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác, bảo vệ bầu trời cũng như ngăn chặn các hành động gây hấn mới từ Nga.

Chi tiêu quốc phòng của Ukraine đã tăng mạnh kể từ tháng 2-2022, hiện chiếm hơn 31% tổng sản phẩm quốc nội. Ngân sách nhà nước năm nay dự kiến dành ít nhất 63 tỷ USD cho quốc phòng, chưa kể lượng vũ khí viện trợ từ các nước phương Tây. Chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Roksolana Pidlasa cho biết chi phí cho xung đột vẫn tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, chiến sự Ukraine và Nga vẫn tiếp diễn, giới chức Nga cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất nước này, gây cháy và thiệt hại nhẹ. Tổ hợp thuộc Tập đoàn dầu khí Bashneft, nằm ở ngoại ô thành phố Ufa, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.400 km. Video trên mạng xã hội cho thấy một UAV lao về phía cơ sở rồi phát nổ thành cầu lửa, tạo cột khói lớn bốc lên trời.

Người đứng đầu vùng Bashkortostan, ông Radiy Khabirov, cho biết một UAV lao trúng nhà máy, chiếc còn lại bị bắn hạ. Quan chức này cho biết thêm: “Không có thương vong. Cơ sở sản xuất chỉ bị hư hại nhẹ, đám cháy đã bùng phát và đang được dập tắt”.

Trước đó, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát làng Novomykolaivka thuộc thành phố Dnipropetrovsk ở Đông Nam Ukraine. Theo tuyên bố, quân đội Nga cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng phục vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine và bắn hạ 340 UAV trong vòng 24 giờ qua.

