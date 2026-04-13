Ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước để trở thành kênh huy động vốn dài hạn

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, theo tính toán, để tăng trưởng "2 con số", yêu cầu quy mô vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 ở mức 38,5 triệu tỷ đồng

Sáng 13-4, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Báo cáo tập trung vào 5 nội dung chủ yếu: bối cảnh và tình hình giai đoạn 2021-2025; mục tiêu và chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030; quan điểm chỉ đạo; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và tổ chức thực hiện.

Kết luận xác định 17 nội dung triển khai ngay trong năm 2026, trong đó có tổng rà soát hệ thống pháp luật; thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương được thực tiễn chứng minh là đúng, có hiệu quả để áp dụng trên phạm vi toàn quốc; xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án và các vi phạm pháp luật về đất đai đến trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực; xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề, sáng 13-4. Ảnh QUANG PHÚC

Bên cạnh đó là cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm trước; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết; cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, theo tính toán, để tăng trưởng "2 con số", yêu cầu quy mô vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 ở mức 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ở mức 8,5 triệu tỷ đồng, chiếm 20-22% tổng vốn. Số vốn còn lại phải huy động rất lớn từ nhiều nguồn và sẽ ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước để trở thành kênh huy động vốn dài hạn, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng; phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do trong thu hút vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong năm 2026, sẽ hoàn thành xây dựng đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam, đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; ban hành chính sách vượt trội thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Năm 2026, phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; tiết kiệm chi thường xuyên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên; phát hành trái phiếu Chính phủ, địa phương, trái phiếu công trình; vay ODA; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, quỹ đầu tư quốc tế….

Về nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công trung hạn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo lan tỏa lớn; giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025 (cả Trung ương và địa phương); lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tăng cường hợp tác công tư….

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Kết luận số 18-KL/TW sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, đòi hỏi các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương cần đặc biệt chú trọng tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chủ động, khẩn trương, linh hoạt, hiệu quả. Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo báo cáo các kế hoạch để Quốc hội xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét, điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước….

PHAN THẢO