Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận thêm đơn vị sự nghiệp

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quyết định tiếp nhận và nhân sự Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM

Tham dự có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại hội nghị đã công bố quyết định tiếp nhận Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đồng thời, công bố và trao quyết định bổ nhiệm giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM. Đồng chí Phan Thị Bích Hường được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Thị Bích Hường bày tỏ niềm vinh dự khi đơn vị Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM được tiếp nhận về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Đồng chí Phan Thị Bích Hường cho biết, sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị, cũng như nỗ lực xây dựng đơn vị thành một thiết chế văn hóa, điểm đến thân thiện, phục vụ nhu cầu không chỉ riêng giới phụ nữ mà còn phục vụ đông đảo nhu cầu của người dân Thành phố.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tin tưởng Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố sẽ sớm ổn định hoạt động trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM sớm xây dựng đề án tổ chức, chương trình hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới khi sáp nhập về dưới ngôi nhà Mặt trận.

THÁI PHƯƠNG