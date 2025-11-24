Ủy quyền Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện thẩm quyền đặc thù phát triển đường sắt đô thị

UBND TPHCM vừa ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TPHCM.

Chiều 24-11, UBND TPHCM đã có Quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là nghị quyết thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện nhiều thẩm quyền đặc thù liên quan đến các dự án đường sắt đô thị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quyết định ủy quyền áp dụng đối với các dự án thuộc danh mục kèm theo Nghị quyết 188/2025/QH15, với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và điều chỉnh dự án đường sắt đô thị, bao gồm dự án theo mô hình TOD, theo trình tự thủ tục như dự án nhóm A của địa phương; Quyết định phân chia dự án thành dự án thành phần hoặc tiểu dự án mà không phải áp dụng quy định phân chia dự án theo pháp luật xây dựng; Gia hạn thời gian thực hiện dự án khi không làm tăng tổng mức đầu tư mà không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án;

Quyết định các công trình đường sắt đô thị (ga, cầu, nút giao...) không phải thi tuyển phương án kiến trúc; Áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, thi công, EPC, chìa khóa trao tay và lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định pháp luật về đấu thầu; Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; việc lập và quyết định đầu tư thực hiện theo pháp luật về đầu tư công;

Lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các tuyến đường sắt đô thị sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường tùy đối tượng dự án trước khi vận hành thử nghiệm; Quyết định hoặc đề nghị tỉnh liên quan quyết định các vấn đề về thu hồi đất, bồi thường, bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng, cũng như việc tổ chức sử dụng tầng đất mặt của đất lúa phục vụ dự án.

Việc ủy quyền này được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện tăng tốc triển khai các tuyến đường sắt đô thị – một trong những hạ tầng chiến lược của TPHCM.

QUỐC HÙNG