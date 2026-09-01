Du khách thích thú chiêm ngưỡng hàng ngàn tiêu bản quý hiếm tại Đà Lạt

Bảo tàng Sinh học thuộc Viện Khoa học sự sống (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là một trong những không gian lưu giữ tư liệu khoa học phong phú về hệ sinh thái và văn hóa Tây Nguyên.
Hiện bảo tàng trưng bày hơn 10.000 hiện vật theo 4 chủ đề chính gồm: Thiên nhiên và con người; Địa chất - khoáng sản; Khu hệ động vật, thực vật và nấm; Tri thức bản địa Tây Nguyên.
Nổi bật nhất là khu trưng bày hệ động vật, thực vật và nấm với hàng ngàn tiêu bản, mẫu vật đa dạng. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng xương, sừng cùng nhiều bộ phận cơ thể của các loài động vật quý hiếm từng sinh sống ở Tây Nguyên.
Bộ sưu tập còn có các tiêu bản thuộc nhiều nhóm như thú, chim, bò sát, lưỡng cư, cá, côn trùng, động vật chân đốt, động vật thân mềm, thực vật và nấm, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và tham quan.
Theo nhân viên của bảo tàng, để tạo nên một tiêu bản da hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn nghiêm ngặt. Sau khi bóc tách phần da khỏi cơ thể, toàn bộ lớp mỡ và mô mềm được loại bỏ trước khi mẫu vật được xử lý bằng hóa chất chuyên dụng nhằm ổn định cấu trúc, tăng độ bền và hạn chế tác động của thời tiết, nấm mốc, côn trùng.
Sau quá trình bảo quản, mẫu vật được phục dựng lại hình thái ban đầu với mục tiêu giữ tối đa đặc điểm tự nhiên của từng loài.
Mỗi công đoạn đều được thực hiện đúng quy trình và trong khoảng thời gian phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng khoa học và giá trị trưng bày lâu dài. Sự cẩn trọng trong từng bước xử lý đã góp phần tạo nên những tiêu bản có độ chân thực cao, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giáo dục và phổ biến kiến thức về đa dạng sinh học.