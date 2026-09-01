Du khách thích thú chiêm ngưỡng hàng ngàn tiêu bản quý hiếm tại Đà Lạt

Tại Bảo tàng Sinh học (phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang lưu giữ và trưng bày hơn 10.000 tiêu bản quý hiếm về đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá.

Video: Bảo tàng Sinh học lưu giữ hàng ngàn tiêu bản quý hiếm ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Bảo tàng Sinh học thuộc Viện Khoa học sự sống (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là một trong những không gian lưu giữ tư liệu khoa học phong phú về hệ sinh thái và văn hóa Tây Nguyên.

Ngay từ lối vào bảo tàng, du khách được chiêm ngưỡng bộ xương voi nguyên bản. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hiện bảo tàng trưng bày hơn 10.000 hiện vật theo 4 chủ đề chính gồm: Thiên nhiên và con người; Địa chất - khoáng sản; Khu hệ động vật, thực vật và nấm; Tri thức bản địa Tây Nguyên.

Du khách tìm hiểu sự đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nổi bật nhất là khu trưng bày hệ động vật, thực vật và nấm với hàng ngàn tiêu bản, mẫu vật đa dạng. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng xương, sừng cùng nhiều bộ phận cơ thể của các loài động vật quý hiếm từng sinh sống ở Tây Nguyên.

Khu hệ động vật, thực vật và nấm với hàng ngàn hiện vật được bảo quản nguyên vẹn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bộ sưu tập còn có các tiêu bản thuộc nhiều nhóm như thú, chim, bò sát, lưỡng cư, cá, côn trùng, động vật chân đốt, động vật thân mềm, thực vật và nấm, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và tham quan.

Bộ sưu tập còn có các tiêu bản thuộc nhiều nhóm như thú, chim, bò sát, lưỡng cư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo nhân viên của bảo tàng, để tạo nên một tiêu bản da hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn nghiêm ngặt. Sau khi bóc tách phần da khỏi cơ thể, toàn bộ lớp mỡ và mô mềm được loại bỏ trước khi mẫu vật được xử lý bằng hóa chất chuyên dụng nhằm ổn định cấu trúc, tăng độ bền và hạn chế tác động của thời tiết, nấm mốc, côn trùng.

Tiêu bản voi được lưu giữ tại Bảo tàng Sinh học. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau quá trình bảo quản, mẫu vật được phục dựng lại hình thái ban đầu với mục tiêu giữ tối đa đặc điểm tự nhiên của từng loài.

Hàng trăm tiêu bản về các loại chim khác nhau. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mỗi công đoạn đều được thực hiện đúng quy trình và trong khoảng thời gian phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng khoa học và giá trị trưng bày lâu dài. Sự cẩn trọng trong từng bước xử lý đã góp phần tạo nên những tiêu bản có độ chân thực cao, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giáo dục và phổ biến kiến thức về đa dạng sinh học.

Khu vực lưu giữ các mẫu vật loài cây đặc hữu, quý hiếm tại Tây Nguyên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các loài cây đặc hữu của Tây Nguyên được trưng bày tại bảo tàng để du khách tìm hiểu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bảo tàng Sinh học là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các cháu nhỏ thích thú tìm hiểu các loại động, thực vật tại bảo tàng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các tiêu bản thu hút học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và đông đảo du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bảo tàng là nơi giáo dục và phổ biến kiến thức về đa dạng sinh học. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN