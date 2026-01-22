Văn hóa - Giải trí

Văn Mai Hương đóng chính phim tết của Trấn Thành

Bên cạnh Pháo và Ly Ly, Văn Mai Hương là một trong 3 nữ diễn viên chính trong phim Tết 2026 - Thỏ ơi!!.

Buổi giới thiệu dự án Thỏ ơi!! được tổ chức vào tối 21-1 tại TPHCM. Sự kiện quy tụ toàn bộ dàn diễn viên chính, phụ tham gia trong bộ phim.

Dàn diễn viên phim Thỏ ơi!! ra mắt khán giả

Sau những úp mở và đồn đoán, dàn diễn viên chính của bộ phim đã chính thức lộ diện trên sân khấu. Ngoài Quốc Anh lần thứ 2 liên tiếp đóng chính trong phim tết của Trấn Thành, các gương mặt còn lại đều có lần đầu tiên hợp tác với anh.

Đó lần lượt là Văn Mai Hương, Pháo, Ly Ly, Vĩnh Đam. Trấn Thành cũng tiết lộ, ban đầu, anh dự định không tham gia vai diễn này trong phim. Tuy nhiên, vì người được lựa chọn - diễn viên Võ Điền Gia Huy bận lịch trình khác, anh đã phải cấp tốc giảm cân để thế vai vào giờ chót.

Một số gương mặt sẽ tham gia các vai phụ trong phim còn có: Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Quỳnh Anh Shin, Ngọc Nguyễn…

Văn Mai Hương có vai chính điện ảnh đầu tiên

Trong số các diễn viên, sự xuất hiện của Văn Mai Hương là ẩn số khá bất ngờ. Cô cho biết, sau 15 năm hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc bản thân muốn có một điều gì đó thay đổi nên cơ hội tham gia trong Thỏ ơi!! như một duyên lành và may mắn.

Văn Mai Hương cũng thừa nhận bản thân là người thích phim ảnh và từng ra một album lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ phim. Để có được vai diễn trong phim, cô cũng phải trải qua các vòng casting.

Trấn Thành tự tin với dàn cast, dù phần lớn đều là tay ngang diễn xuất

Trấn Thành thừa nhận không phải mình mạo hiểm khi chọn các gương mặt hoàn toàn mới, lần đầu lấn sân đóng điện ảnh. Mà chính họ đã nhận được vai diễn bằng chính năng lực thông qua các buổi casting. "Họ cho tôi thấy bên trong con người thuộc về nhân vật này. Vậy nên tôi buộc phải chọn họ, vì họ mang năng lượng đó", Trấn Thành chia sẻ.

Poster phim Thỏ ơi!!

Thỏ ơi!! dự kiến sẽ ra mắt khán giả từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 17-2).

trấn thành thỏ ơi phim tết 2026 văn mai hương pháo ly ly pháp kiều quốc anh vĩnh đam

