Vàng miếng SJC trưa 25-11 lên sát 153 triệu đồng/lượng

Vào lúc 13 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Doji tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 150,4 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 152,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) lên 4.146,9 USD/ounce, tăng hơn 12 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 20,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,1 – 20,3 triệu đồng/lượng.