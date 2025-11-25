Vàng miếng SJC trưa 25-11 lên sát 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước trưa 25-11 tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới nới rộng hơn.

Vào lúc 13 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Doji tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 150,4 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 152,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) lên 4.146,9 USD/ounce, tăng hơn 12 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 20,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,1 – 20,3 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN