Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng 2 triệu đồng/lượng

Sáng 25-11, giá vàng trong nước bật tăng mạnh theo đà phục hồi của thị trường thế giới.

Lúc 8 giờ 45, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Doji đồng loạt điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 149,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC điều chỉnh lên mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-11 đạt 4.134,1 USD/ounce, tăng 69,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á lúc 8 giờ 50 ngày 25-``11 (giờ Việt Nam) tiếp tục giữ ở mức 4.134 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 19 – 20,3 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng thế giới được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất. Chủ tịch FED New York John Williams cho biết, cơ quan này có thể điều chỉnh lãi suất theo hướng nới lỏng mà vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ thị trường lao động trước nguy cơ suy yếu.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất FED giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã tăng mạnh, từ 25% lên 70% và vượt 84% trong phiên giao dịch đầu tuần.

NHUNG NGUYỄN