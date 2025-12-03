TPHCM giải quyết cấp sổ hồng cho người mua lẫn chủ đầu tư

Ngày 3-12, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) với 5 dự án nhà ở thương mại.

Ngày 3-12, Tổ Công tác 1645 đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đại bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

5 dự án gồm: dự án cao ốc văn phòng và căn hộ tại số 39-41-43 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, do Tập đoàn Dệt may Việt Nam làm chủ đầu tư (CĐT); Khu nhà ở thấp tầng Bình Trưng Mới, phường Bình Trưng, do Công ty TNHH BĐS Bình Trưng Mới làm CĐT; Chung cư Lô H1-09, phường Cát Lái do Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú làm CĐT; Chung cư DEFINE, phường Cát Lái, do Công ty TNHH CapitaLand - Thiên Đức làm CĐT; Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao do Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức làm CĐT.

Đối với Chung cư DEFINE, quy mô 88 căn hộ, hiện ngoài ranh dự án có công trình tạm là nhà mẫu vẫn chưa được CĐT tháo dỡ. Ngoài ra, CĐT chưa bàn giao quỹ bảo trì 2% chung cư. Ông Nguyễn Toàn Thắng đã yêu cầu CĐT thực hiện cam kết tháo dỡ công trình tạm, bàn giao quỹ bảo trì và sau đó sẽ cấp sổ hồng cho người mua.

Chung cư Lô H1-09 có quy mô gồm 3 khối, trong đó, khối A có quy mô 16 tầng và 2 khối còn lại là nhà ở với tổng số căn hộ của dự án là 528 căn. Dự án đã được cấp sổ hồng cho người mua tại 465/528 căn hộ. Nay CĐT đề nghị cấp sổ hồng tầng hầm để xe ô tô cho CĐT có diện tích 938m2. CĐT cho biết, trên hợp đồng mua bán xác định tầng hầm là sở hữu CĐT; kinh phí 2% quỹ bảo trì đã bàn giao cho Ban quản trị vào tháng 8-2022. Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã đồng ý cấp sổ hồng theo yêu cầu của CĐT.

Còn dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước có quy mô 1.870 căn, trong đó, nhà liên kế 657 căn, nhà chung cư 1.213 căn. Dự án đang chờ Sở Xây dựng xác định về điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 75 căn nhà theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM (khu vực 3), trước đây văn phòng có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị có ý kiến về điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối 75 căn nhà ở thuộc hạng mục công trình shophouse để giải quyết cấp sổ hồng theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ Sở Xây dựng. Tại buổi họp, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM yêu cầu CĐT trao đổi lại với Sở Xây dựng TPHCM về tồn tại vướng mắc trên để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

Đối với 2 dự án còn lại Tổ công tác cũng đã thống nhất cấp sổ hồng theo yêu cầu của CĐT.

THANH HIỀN