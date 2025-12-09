Ông Lê Hoàng Châu đắc cử Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM

Chiều 9-12, Đại hội Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức bầu ra ban chấp hành mới. Ông Lê Hoàng Châu đắc cử vị trí Chủ tịch Hiệp hội HoREA.

Ban chấp hành HoREA nhiệm kỳ 2025-2030 có 61 thành viên, gồm 1 chủ tịch, 14 phó chủ tịch và các ủy viên.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA thông tin, trong 5 năm qua, nhìn chung thị trường bất động sản (BĐS) đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân chủ quan như một số quy định pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất, chưa sát thực tiễn ... “Vùng đáy” của thị trường BĐS nhà ở TPHCM trước đây rơi vào quý 1-2023 là -16,2%, nhưng đã phục hồi dần kể từ cuối quý 2-2023 và tiếp tục xu thế phục hồi, tăng trưởng cho đến nay. Các tập đoàn và doanh nghiệp BĐS đã “trụ vững” cho đến nay có cơ hội bứt phá nhờ cuộc “cách mạng” về thể chế pháp luật, điển hình là “bộ tứ trụ cột” gồm các Nghị quyết số 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị.

Ban chấp hành HoREA nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, TPHCM đặt ra mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và đã công bố danh mục 309 dự án mời gọi đầu tư. Trong đó có các dự án metro, chỉnh trang, di dời hơn 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng lại hơn 400 khu nhà chung cư cũ, phát triển 211.000 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030. Đây vừa là cơ hội và cũng vừa là trách nhiệm của các tập đoàn, doanh nghiệp BĐS cùng tham gia đầu tư để góp phần phát triển TPHCM đáng sống, nghĩa tình.

Về định hướng hoạt động HoREA, ông Lê Hoàng Châu chia sẻ: “HoREA sẽ tiếp tục phát huy mặt mạnh về công tác phản biện xã hội, tập hợp đầy đủ các ý kiến của hội viên về những góp ý, kiến nghị xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh BĐS minh bạch, công bằng. Đồng thời, tiếp tục phát huy trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp BĐS, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và người mua nhà, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước…”.

HoREA ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, ngập lụt. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khuôn khổ đại hội, HoREA đã trao 375 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, ngập lụt và 200 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo". Ngoài ra, tại đại hội, các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, ngập lụt.

THANH HIỀN - PHƯƠNG LÊ