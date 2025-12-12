Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ hồng cho cư dân

Ngày 12-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhiều vướng mắc tại chung cư hiện nay chủ yếu xuất phát từ việc chậm cấp sổ hồng do chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc mang giấy chứng nhận đi thế chấp; cùng với đó là tranh chấp quỹ bảo trì và mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn...

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu phối hợp các sở, ngành tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thuế TPHCM được giao khẩn trương hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ quản lý vận hành, thu - chi quỹ bảo trì và kinh phí quản lý vận hành. Các đơn vị phải báo cáo kết quả cho UBND TPHCM trước ngày 1-1-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong nhà chung cư; đồng thời hướng dẫn ban quản trị chung cư thực hiện gia hạn giấy phép môi trường theo quy định.

THANH HIỀN