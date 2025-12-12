TPHCM khởi công thêm dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân

Ngày 12-12, tại TPHCM, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Công ty cổ phần Pearl Land tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại lô đất ký hiệu C2, D1 thuộc Khu dân cư 28ha, xã Hiệp Phước.

Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước. Ảnh: THANH HIỀN

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 15.692 m2, đã được UBND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư và Bộ Công an giao Công ty cổ phần Pearl Land làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Bộ Công an luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các chương trình phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Dự án được khởi công tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an trong việc bảo đảm điều kiện an cư, tạo nền tảng để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và phục vụ nhân dân.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phương tiện để thi công khẩn trương, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ. Đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho TPHCM đến năm 2030 phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội, để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng nhà ở xã hội, trong đó có lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Cùng với sự quyết tâm của Bộ Công an, UBND TPHCM và sự nỗ lực, tập trung của các sở, ban, ngành, dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý nhanh chóng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thông tin, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước sẽ cung cấp khoảng 995 căn hộ, đảm bảo một phần chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ Công an trên địa bàn thành phố yên tâm công tác. “TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian xử lý để tập trung đẩy nhanh công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại xã Hiệp Phước là dự án thứ hai tại TPHCM thực hiện theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội. Trước đó, ngày 7-12, Bộ Công an đã khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú.

THANH HIỀN