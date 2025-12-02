Cà Mau: Đề xuất bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư 60 cở sở nhà, đất dôi dư

Ngày 2-12, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết đã có báo cáo hiện trạng, phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư trên địa bàn TP Bạc Liêu trước đây (gồm các phường: Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và Hiệp Thành).

Nhiều cơ sở nhà đất trên địa bàn TP Bạc Liêu dôi dư sau sắp xếp sẽ đấu giá hoặc mời gọi đầu tư

Hiện có 80 cơ sở nhà, đất đang trong quá trình rà soát, sắp xếp, xử lý. Trong số này, một số cơ sở nhà, đất đang bị bỏ trống, xuống cấp.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, để tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công ngăn ngừa lãng phí và đảm bảo bộ máy hành chính mới hoạt động hiệu quả thì việc rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư hết sức cần thiết, cấp bách. Việc sắp xếp, xử lý phải ưu tiên sử dụng các tài sản dôi dư cho mục đích công ích như y tế, giáo dục, văn hóa…

Trên cơ sở đó, sở đề xuất UBND tỉnh Cà Mau giao 60 danh mục cở sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau khai thác, để bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư (trong đó, nhiều nhất là phường Bạc Liêu với 52 cơ sở nhà, đất); giao 20 danh mục cở sở nhà, đất dôi dư cho địa phương quản lý, sử dụng (do địa phương có nhu cầu, đề xuất giữ lại). Thời gian bán, khai thác tài sản công, mời gọi đầu tư trong năm 2026 - 2027.

TẤN THÁI