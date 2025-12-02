Kinh tế

Địa ốc

Cà Mau: Đề xuất bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư 60 cở sở nhà, đất dôi dư

SGGPO

Ngày 2-12, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết đã có báo cáo hiện trạng, phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư trên địa bàn TP Bạc Liêu trước đây (gồm các phường: Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và Hiệp Thành).

2742060931734001479.jpg
Nhiều cơ sở nhà đất trên địa bàn TP Bạc Liêu dôi dư sau sắp xếp sẽ đấu giá hoặc mời gọi đầu tư

Hiện có 80 cơ sở nhà, đất đang trong quá trình rà soát, sắp xếp, xử lý. Trong số này, một số cơ sở nhà, đất đang bị bỏ trống, xuống cấp.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, để tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công ngăn ngừa lãng phí và đảm bảo bộ máy hành chính mới hoạt động hiệu quả thì việc rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư hết sức cần thiết, cấp bách. Việc sắp xếp, xử lý phải ưu tiên sử dụng các tài sản dôi dư cho mục đích công ích như y tế, giáo dục, văn hóa…

Trên cơ sở đó, sở đề xuất UBND tỉnh Cà Mau giao 60 danh mục cở sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau khai thác, để bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư (trong đó, nhiều nhất là phường Bạc Liêu với 52 cơ sở nhà, đất); giao 20 danh mục cở sở nhà, đất dôi dư cho địa phương quản lý, sử dụng (do địa phương có nhu cầu, đề xuất giữ lại). Thời gian bán, khai thác tài sản công, mời gọi đầu tư trong năm 2026 - 2027.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau đề xuất bán đấu giá mời gọi đầu tư 60 cở sở nhà đất dôi dư TP Bạc Liêu trước đây tài sản công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn