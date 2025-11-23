Vì một thế giới hòa bình, văn minh và phát triển bền vững

Ngày 22-11, tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: TTXVN

Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo tham dự hai phiên thảo luận quan trọng với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững và bao trùm - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường”. Phát biểu tại hội nghị, với phương châm “đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích - đối thoại để có lòng tin”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để bảo đảm ổn định để phát triển trong quan hệ quốc tế, chính trị thế giới và kinh tế vĩ mô toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất G20 đi đầu trong xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm giải pháp cho các xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển; phối hợp chính sách để ngăn ngừa rủi ro hệ thống, ứng phó khủng hoảng; hạn chế rào cản thương mại, giảm thiểu phân mảnh chuỗi cung ứng; thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi nợ, bảo đảm ổn định vĩ mô toàn cầu.

Để bảo đảm hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là trung tâm, hệ thống tài chính toàn cầu cân bằng, minh bạch, cởi mở; quyền tiếp cận bình đẳng về khoa học công nghệ và tài chính cho phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị G20 tăng cường hợp tác, đấu tranh không chính trị hóa khoa học và thương mại, hỗ trợ các nước đang phát triển bằng các chính sách thương mại công bằng, hài hòa lợi ích, phát triển hệ thống tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của các quốc gia; cải cách toàn diện WTO để hoạt động tích cực, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: TTXVN

Để bảo đảm quản trị toàn cầu linh hoạt, hiệu quả, tạo hệ sinh thái cho phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi G20 cùng các cơ chế đa phương tăng cường đối thoại, xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, giữa hiện tại và tương lai, cân bằng lợi ích giữa các nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác tích cực, bình đẳng, cùng có lợi với các nước, G20 và cộng đồng quốc tế vì một thế giới hòa bình, văn minh, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau” để mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả của phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đã được nhiều nước hoan nghênh và bày tỏ đồng tình, đánh giá cao.

Nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để trao đổi, thúc đẩy hợp tác song phương và chia sẻ các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20, 20 quốc gia khách mời cùng 21 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại châu Phi, là sự kiện quan trọng nhất khép lại Năm chủ tịch G20 năm 2025 của Nam Phi, và đánh dấu việc các nước thành viên G20 đều đã lần lượt giữ vai trò Chủ tịch của cơ chế này.

