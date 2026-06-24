Viêm mạch bạch huyết cấp tính sau gần 48 giờ mắc Zona

Một nam giới 23 tuổi, khỏe mạnh khởi phát bệnh từ những đốm đỏ vùng cánh tay đã tiến triển thành viêm mô tế bào diện rộng kèm viêm mạch bạch huyết cấp tính chỉ sau gần 48 giờ.

Các vết mụn nước, nhiễm trùng trên cánh tay người bệnh

Ngày 24-6, Bệnh viện Quốc tế City cho biết vừa điều trị thành công cho người bệnh nam (23 tuổi, quốc tịch Canada) bị biến chứng Zona thần kinh, tiền sử người bệnh khỏe mạnh và không có bệnh nền.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh khởi phát bệnh bằng các đốm đỏ tại vùng 1/3 dưới mặt trong cánh tay trái, ngứa nhẹ. Bệnh nhân không ghi nhận đau nhức hay cảm giác bỏng rát. Đến ngày thứ hai, trên nền da đỏ xuất hiện các mụn nước và bóng nước. Ngày thứ ba của bệnh, vùng da quanh tổn thương xuất hiện thêm quầng đỏ kèm một đường đỏ kéo dài từ vùng có mụn nước hướng về phía nách trái và đau khi ấn. Người bệnh không sốt, không lạnh run và không có tiền sử bệnh nền.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận các mụn nước, bóng nước tập trung thành chùm trên nền hồng ban tại vùng 1/3 dưới mặt trong cánh tay trái. Xung quanh tổn thương có mảng đỏ giới hạn rõ, đau khi ấn và xuất hiện hồng ban dạng đường hướng về phía nách. Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng bạch cầu trong giới hạn bình thường. Người bệnh được chẩn đoán Zona thần kinh kèm tình trạng nhiễm trùng khu trú quanh tổn thương và được chỉ định điều trị ngoại trú. Điều đáng chú ý của ca bệnh là bệnh nhân còn trẻ tuổi, thể trạng khỏe mạnh và không có bệnh nền.

Tuy nhiên, sau gần 48 giờ điều trị ngoại trú, tình trạng da không cải thiện, vùng hồng ban tiếp tục lan rộng lên 1/3 trên cánh tay trái, khuỷu tay trái và 1/3 trên cẳng tay trái. Cảm giác đau tại vùng tổn thương tăng lên nhưng bệnh nhân vẫn không sốt, không lạnh run và không mệt mỏi.

BS-CK2 Nguyễn Bảo Hòa, Khoa Da liễu và Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, tình trạng nhiễm trùng đã tiến triển từ giai đoạn khu trú quanh tổn thương Zona sang viêm mô tế bào diện rộng kèm viêm mạch bạch huyết cấp tính. Người bệnh được chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị.

Sau khi nhập viện, người bệnh được điều trị bằng thuốc kháng virus kết hợp kháng sinh đường tĩnh mạch và được theo dõi sát diễn tiến lâm sàng. Sau 3 ngày điều trị nội trú, vùng da tổn thương giảm đỏ rõ rệt, cảm giác đau cải thiện đáng kể và bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện để tiếp tục điều trị ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo BS-CK2 Nguyễn Bảo Hòa, người mắc bệnh Zona nên tái khám hoặc đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như: ● Vùng da đỏ lan rộng nhanh. ●Tổn thương đau tăng dần. ●Xuất hiện các vệt đỏ lan ra khỏi vùng tổn thương ban đầu. ●Vùng da sưng, nóng hoặc đau khi chạm vào. ●Tình trạng tổn thương thay đổi nhanh trong thời gian ngắn. Việc theo dõi sát diễn tiến bệnh giúp bác sĩ kịp thời phát hiện các biến chứng và đưa ra hướng xử trí phù hợp.

THÀNH AN