Dị ứng ở người cao tuổi thường biểu hiện âm thầm, dễ bị bỏ qua

“Cùng với quá trình già hóa dân số, các bệnh lý da liễu và dị ứng ở người cao tuổi đang trở thành một thách thức ngày càng rõ trong thực hành y khoa hiện đại”.

Đó là thông tin được ThS-BS Nguyễn Thị Mỹ Linh, Khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tại Hội nghị khoa học thường niên của Hội Da liễu TPHCM lần thứ 22, năm 2026 - HCD 2026 với chủ đề "Chuyên ngành da liễu trong kỷ nguyên y học tái tạo"

Theo ThS-BS Nguyễn Thị Mỹ Linh, dị ứng thường được xem là vấn đề của trẻ em và người trẻ tuổi. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, dị ứng không hẳn biến mất. Bệnh thường “đổi hình dạng”, biểu hiện âm thầm hơn, mạn tính hơn, ít điển hình hơn và dễ bị che lấp bởi bệnh nền hoặc thuốc đang sử dụng. Đằng sau đó có thể là sự phối hợp giữa da khô, hàng rào da suy yếu, nhiễm trùng, bệnh gan thận, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính hoặc tình trạng sử dụng nhiều thuốc cùng lúc.

Về mặt sinh học, quá trình lão hóa làm hệ miễn dịch thay đổi theo hướng phức tạp. Miễn dịch thích nghi suy giảm, trong khi tình trạng viêm nền mức độ thấp lại có xu hướng kéo dài. Sự kết hợp giữa lão hóa miễn dịch và viêm do lão hóa góp phần làm các bệnh dị ứng ở người cao tuổi khó nhận diện, khó kiểm soát và dễ tái phát hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

ThS-BS Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, mục tiêu điều trị dị ứng ở người cao tuổi không chỉ là giảm ngứa hay giảm sang thương da, mà còn giúp người bệnh ngủ tốt hơn, ít tái phát hơn, hạn chế lạm dụng thuốc, tránh tác dụng phụ và an toàn hơn trong bối cảnh đa bệnh lý, đa thuốc. Đây chính là tinh thần của y học cá thể hóa và y học tái tạo trong chăm sóc da liễu hiện đại.

Đặc biệt, dị ứng thuốc là một “điểm nóng” ở người cao tuổi. Do thường sử dụng nhiều thuốc để điều trị các bệnh mạn tính, người lớn tuổi có nguy cơ cao gặp phản ứng bất lợi do thuốc. Tuy nhiên, không phải phản ứng nào cũng là dị ứng thật sự. Việc phân biệt giữa dị ứng thuốc, tác dụng phụ, tương tác thuốc hoặc phản ứng liên quan đến suy giảm chức năng gan thận có vai trò rất quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội Da liễu TPHCM nhấn mạnh y học tái tạo mở ra nhiều tiềm năng cho thẩm mỹ nội khoa, nhưng việc ứng dụng cần được đặt trên nền tảng bằng chứng khoa học, hiểu biết cơ chế, lựa chọn chỉ định đúng và tuân thủ các quy định an toàn – pháp lý. PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội Da liễu TPHCM phát biểu tại hội nghị Trong bối cảnh các thuật ngữ như “tế bào gốc”, “exosome”, “tái tạo” đang được sử dụng rộng rãi trong truyền thông thẩm mỹ, vai trò của bác sĩ chuyên khoa càng trở nên quan trọng để giúp cộng đồng hiểu đúng, tránh kỳ vọng quá mức và tiếp cận các phương pháp làm đẹp một cách an toàn, có trách nhiệm.

THÀNH SƠN