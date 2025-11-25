Bệnh nhân Trung Quốc cảm ơn y, bác sĩ Việt Nam

"Tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng đến tất cả nhân viên y tế, những người đã kéo tôi lại từ cõi chết... những người chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo", bệnh nhân Trung Quốc Zhong Huai Rong bày tỏ trong thư cảm ơn, sau khi được y, bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City (CIH) cứu sống từ ca đột quỵ hiểm nghèo.

Các bác sĩ thăm khám, động viên bệnh nhân

Bệnh viện Quốc tế City (CIH) cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân Zhong Huai Rong (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đột qụy.

bệnh nhân được đưa đến CIH trong tình trạng nghi ngờ đột quỵ, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, không thể tự đứng dậy đi lại. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ kích hoạt quy trình đột quỵ khẩn cấp.

Sau các bước can thiệp then chốt trong giờ vàng, bệnh nhân được chuyển đến Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi.

Kết quả đánh giá chuyên sâu xác định, bệnh nhân bị nhồi máu hành não, cầu não phải cấp tính, tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải do huyết khối trên nền xơ vữa, đồng thời hẹp động mạch thân nền.

Đây là khu vực đặc biệt quan trọng của hệ thần kinh, kiểm soát nhiều chức năng sống như hô hấp, nuốt và vận động. Đột quỵ tại vị trí này có nguy cơ tử vong cao.

Bức thư bệnh nhân viết cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ CIH

Sau quá trình điều trị với các bước xử lý chính xác, bệnh nhân đã bình phục, có thể đi lại.

Để lại thư cảm ơn trong ngày xuất viện, bệnh nhân chia sẻ: "Khi tôi được đưa đến bệnh viện một cách khẩn cấp, không có người nhà ở bên, không bảo hiểm, không tiền bạc hay thời gian và phải tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Sau đó tôi được phẫu thuật".

Ông Zhong Huai Rong cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với các bác sĩ, y tá đã chăm sóc tận tình, chu đáo, trách nhiệm và chuyên nghiệp trong suốt quá trình điều trị.

THÀNH SƠN